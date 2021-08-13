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13.08.2021 07:08
Рубрика: Спорт

Слуцкий назвал поражение "Рубина" от "Ракува" самым драматичным в карьере

Текст: Артур Нанян
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от польского "Ракува" (0:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

По словам Слуцкого, это поражение стало самым драматичным в его карьере.

Определились все участники элитного раунда Кубка России

Напомним, что на 106-й минуте казанцы остались в меньшинстве из-за удаления Ильи Самошникова, затем пропустили мяч, а на последних минутах овертайма не реализовали пенальти. Как итог - 0:1 и вылет из еврокубков.

"Весь драматизм уложился в компенсированное время этого матча. Что-то конструктивно анализировать после столь эмоциональной концовки мне достаточно сложно. Не согласен с тем, что соперник доминировал. Была равная игра со взаимными шансами", - подчеркнул Слуцкий на пресс-конференции.

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