Слуцкий назвал поражение "Рубина" от "Ракува" самым драматичным в карьере

По словам Слуцкого, это поражение стало самым драматичным в его карьере.

Напомним, что на 106-й минуте казанцы остались в меньшинстве из-за удаления Ильи Самошникова, затем пропустили мяч, а на последних минутах овертайма не реализовали пенальти. Как итог - 0:1 и вылет из еврокубков.

"Весь драматизм уложился в компенсированное время этого матча. Что-то конструктивно анализировать после столь эмоциональной концовки мне достаточно сложно. Не согласен с тем, что соперник доминировал. Была равная игра со взаимными шансами", - подчеркнул Слуцкий на пресс-конференции.