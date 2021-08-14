Килиан Мбаппе заволновался о своем будущем в "ПСЖ"

Не развеяли их, судя по всему, и высказывание президента "ПСЖ" Насера ​​Аль-Хелаифи: "У Килиана менталитет победителя. Он публично заявил, что хочет играть в конкурентоспособной команде. Думаю, сейчас нет клуба более конкурентоспособного, чем этот. Значит, у него (Мбаппе - прим. "РГ") нет оправдания для чего-то другого ". Возможно, подразумевается, что если Мбаппе не продлит договор с "ПСЖ", то иное его решение будет сочтено "непонятным".

В чем же дело? Парижский клуб закупил таких звезд, как Доннарумму, Хакими, Вейнальдума и, конечно же, Лионеля Месси. И что теперь с Мбаппе? Как сообщает L'Equipe, переговоры между двумя сторонами о продлении срока аренды начались еще два года назад. Но прогресс как-то не заметен.

С приходом Месси в "ПСЖ атакующее трио команды представляется весьма впечатляющим и дополняющим друг друга: Неймар, Мбаппе и Месси. Но каково в этой гениальной тройке место молодого француза? Он совсем не готов быть в ней третьим номером.

И здесь вдали туманного горизонта и появляется мадридский "Реал". Мбаппе всегда с уважением отзывался об этом клубе. И, понимая возможность побороться за Килиана, его руководство уже начало работу в этом направлении - пока за футбольными кулисами. Особо крупными трансферами за последние пару сезонов "Реалу" не похвастаться, так что может как раз сейчас и наступило время, чтобы сделать "ПСЖ" солидное предложение? Уже всплывает цифра в 150 миллионов евро. Готовы ли в Мадриде предложить ее реально?

Очень значительная сумма даже для богатейшего "ПСЖ". Ведь у игрока остался всего год контракта. А что потом? Мбаппе достанется "Реалу" бесплатно? И не дрогнет ли при такой перспективе даже Аль-Хелаифи с его безграничными финансовыми возможностями, да еще в в нынешних "ковидных" экономических условиях? И потому оба суперклуба - "Реал" и "ПСЖ" - внимательнейшее отслеживают сложившуюся ситуацию. В этом поединке, похожем на шахматную партию, у "Реала" есть определенное преимущество: понятно, что Килиан Мбаппе не прочь сыграть за Мадрид, а третий номер в парижском клубе - вовсе не предел его мечтаний.