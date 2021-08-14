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14.08.2021 09:17
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Торонто

Текст: Артур Нанян
Российский теннисист Даниил Медведев одолел Хуберта Хуркача (Польша) в четвертьфинале турнира ATP в Торонто - 2:6, 7:6, 7:6.
Даниил Медведев. Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports/ Reuters Даниил Медведев. Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports/ Reuters
Даниил Медведев. Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports/ Reuters

В каком-то смысле Медведеву удалось взять реванш у Хуркача за поражение в четвертом круге Уимблдона, когда Даниил вел 2:1 по сетам, но затем неожиданно проиграл. По словам россиянина, такие победы как вчерашняя придают дополнительной уверенности.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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"Было очень сложно. Когда мы играли на Уимблдоне, было ощущение, что я мог решить все вопросы раньше, но в итоге сильнее оказался Хуркач. Здесь все было наоборот: у него были шансы пройти дальше, он выглядел лучше. У нас у обоих отличные подачи, просто я смог выполнить эйсы в нужные моменты. Такие матчи придают еще больше уверенности в себе", - отметил Медведев.

В полуфинале Даниил встретится с обидчиком Андрея Рублева американцем Джоном Изнером. Во второй паре за выход в финал поборются третья ракетка мира грек Стефанос Циципас и еще один представитель США Рэйли Опелка.

Отметим, что среди россиян "Мастерс" в Торонто выигрывали лишь двое - Андрей Чесноков в 1991 году и спустя девять лет его результат повторил Марат Сафин.

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