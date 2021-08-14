Президент МПК Эндрю Парсонс: Паралимпиада в Токио состоится

Президент Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс признал, что Паралимпиада пройдет в тревожное время: в Токио до конца этого месяца действует режим чрезвычайной ситуации. Уровень заболеваемости COVID-19 в Японии впервые поднялся до 20 тысяч инфицированных в день, а в Токио перевалил за отметку в 5700.

Но Парсонс напомнил, что во время Игр-2020 олимпийцы и организаторы успешно противостояли пандемии. Этому способствовал и постоянный эпидемиологический контроль. Было сдано 680000 тестов.

Теперь эта же задача справиться и победить стоит перед 4400 паралимпиймцами из приблизительно 60 стран, которым предстоит соревноваться по 22 видам спорта с 24 августа по 5 сентября. В своем послании бразилец призвал всех, имеющих отношение в Паралимпиаде, к соблюдению строгих правил поведения и к постоянной бдительности.

Никаких сомнений по поводу проведения Паралимпиады у Эндрю Парсонса нет. По его словам, пример паралимпийцев поможет 1 миллиарду 200 миллионам людей с отклонениями в состоянии здоровье, а это 15 процентов от населения земного шара, понять, что и для них нет ничего невозможного.