Как Ижевск встретил призера Игр в Токио Юлию Каримову

Сорок часов не спала, устала, потому пока никаких комментариев и автографов - дважды бронзовый призер Олимпиады в Токио (пулевая стрельба) Юлия Каримова, вернувшись в Ижевск, вышла из самолета одной из последних.

- Она вообще обычно никуда не спешит, - объяснила ее мама Мария Каримова. - Такой характер. И если сказала "без интервью", то так и будет.

Медаль Юлия журналистам все же показала - бронзовую, ту самую, что завоевала в личном первенстве. На вопрос "тяжелая ли?" ответила коротко: 600 граммов. А наставник спортсменки - заслуженный тренер России Владимир Лукин добавил: намного тяжелее.

Девушка с характером переехала в Удмуртию из Красноярского края почти десять лет назад. Юле было 15 лет, когда она начала заниматься под руководством Лукина. Он сразу понял - пришел взрослый человек, нужен особый подход. И подход был найден - не давить, а предлагать варианты и дать время на "подумать". Лукин был уверен, что в Токио Каримова не промахнется. Несмотря на то что начала Юлия выступление с тринадцатого места. Потом в паре с Сергеем Каменским взяла бронзу в стрельбе из винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. И затем снова поднялась на пьедестал.

- Чуть больше месяца назад она с этим же спортсменом выиграла Кубок мира в Хорватии. Ну а вот сейчас почему-то звезды не так сошлись, не все, может, получилось, чтобы снова победить. Но я еще перед Олимпиадой говорил: буду рад любой медали, - рассказал Владимир Лукин.

Тренер спортсменки наблюдал за состязаниями в Японии из Ижевска, подопечную консультировал по телефону. Мама Юлии смотрела все трансляции по телевизору. Тоже характер - не все родители на это способны.

31 июля после стрельбы с колена Юлия занимала только четвертое место, затем из положения лежа поднялась на ступень выше. И в положении стоя закрепила свой результат. Завоевала бронзу и порадовалась за соперницу и подругу по команде Юлию Зыкову, взявшую серебро. Спортсменки вместе начинали тренироваться в Красноярске, а теперь вместе оказались на пьедестале почета.

В аэропорту Юлю встретил и поблагодарил министр спорта республики Александр Варшавский - бывший спортсмен и тренер.

- Надо понимать, что такие успехи - это не только про пулевую стрельбу. Ведь Удмуртия - небольшой регион, и когда ты смотришь, что рядом с тобой чемпион, это воспринимается так: если она смогла, значит, и ты сможешь! - поставил перед собой задачу министр.

Досье "РГ"

Юлия Каримова родилась 22 апреля 1994 года. Чемпионка мира 2018 года, Европейских игр 2019 года. Учится в магистратуре Ижевского государственного технического университета имени Калашникова.