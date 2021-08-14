"Ахмат" нанес первое поражение "Динамо" в первенстве России

В субботу в матче четвертого тура РПЛ "Ахмат" на своем поле в Грозном обыграл "Динамо" - 2:1 (2:0). Московский клуб, одержавший на старте сезона три победы подряд, потерпел первое поражение в чемпионате страны. В первой половине отличились футболисты хозяев Даниил Уткин и Владислав Карапузов, а у гостей после перерыва забил Себастиан Шиманьски.

Главный тренер начавшей с трех викторий первенство столичной команды Сандро Шварц все-таки сделал по сравнению с прошлым туром одну замену, выпустив в стартовом составе перешедшего недавно из "Рубина" молодого креативного хавбека Дениса Макарова. Но и его грозненский коллега Андрей Талалаев, несмотря на не слишком впечатляющий старт (два поражения подряд), сделал то же самое: в основе впервые в сезоне вышел изрядно раскритикованный всеми за игру на Евр-2020 центральный защитник Андрей Семенов.

На редкость душная и влажная погода в столице Чечни явно повлияла в дебюте на обоих соперников. Обе команды практически не прибегали к высоким скоростям. Но ее спокойствие было нарушено довольно случайным обстоятельством - вместо получившего травму грозненца Марата Быстрова на 29-й минуте вышел арендованный у "Динамо" полузащитник Владислав Карапузов.

Вскоре у своей штрафной именно его сбил Диего Лаксальт, а Даниил Уткин метров с двадцати красиво отправил мяч в левый верхний от Шунина угол - 1:0, 35-я минута. Это уже третий гол в сезоне также арендованного (из "Краснодара") молодого футболиста.

Потом Карапузов забил уже сам. Посланный им из центра штрафной после передачи слева Бернарда Бериши мяч попал в штангу и от спины голкипера закатился в сетку - 2:0, 38-я минута.

В самом начале второй половины для гостей все вообще могло продолжиться совсем плохо, но Фабиан Бальбуэна успел выбить мяч с линии ворот, посланный грозненцем Мохамедом Конате над голкипером. Зато в ответной атаке динамовец Дмитрий Скопинцев ворвался слева в штрафную, отдал мяч Себастиану Шиманьски, которой, находясь в совершенно такой же позиции, что и Карапузов, сократил разрыв в счете - 2:1, 48-я минута.

В развернувшихся затем довольно жестких схватках буквально на каждом участке поля дело почти не доходило до опасных моментов ни у одних из ворот. Правда, на последней минуте Бальбуэна мог вполне забить, но отправил головой мяч с близкого расстояния в штангу ворот хозяев.

В результате "Ахмату" удалось удержать свое преимущество и нанести первое поражение столичной команде в новом сезоне. И уже завтра "Динамо" в турнирной таблице могут обойти "Зенит" и "Рубин".