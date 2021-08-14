Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
Идет  день олимпиады
14.08.2021 16:11
Рубрика: Власть

Шойгу наградил спортсменов ЦСКА - участников Олимпийский игр в Токио

В субботу, 14 августа министр обороны Сергей Шойгу присвоил очередные воинские звания досрочно и вручил ведомственные награды 40 спортсменам, представлявшим Центральный спортивный клуб армии на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Выступление армейцев на Олимпиаде министр назвал триумфальным. Их победы, по словам Шойгу, стали закономерным итогом многолетнего упорного труда и самоотречения. "Это огромная заслуга наставников, тренеров и врачей - всех, кто, вел команду к блестящему результату", - заявил глава военного ведомства РФ. Он поблагодарил спортсменов за добросовестное служение делу и вклад в укрепление престижа армии России и страны в целом.

Фото: Игорь Зотин/ РИА Новости
Шойгу заложил камень в строительство северо-восточной хорды БАМ

Наиболее отличившимся на Олимпиаде Шойгу вручил медали Минобороны РФ "За вклад в развитие международного военного сотрудничества" и "За укрепление боевого содружества", а также другие ведомственные награды.

Потом было вручение новых погон спортсменам-военнослужащим. Так, очередные воинские звания досрочно получили капитан Софья Великая - победительница командного турнира саблисток и серебряный призер личного турнира, старший лейтенант Тимур Сафин - серебряный призер командного турнира рапиристов, а также лейтенант Муса Евлоев - олимпийский чемпион в греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

Поздравляя спортсменов, Шойгу напомнил, в составе олимпийской сборной России выступили 22 представителя ЦСКА - победители летних Всемирных военных игр, которые состоялись в октябре 2019 года в китайском Ухане.

Успехи армейцев на Олимпиаде в Токио действительно трудно переоценить. Спортсмены ЦСКА составили более трети всей олимпийской команды России. На соревнованиях в столице Японии они завоевали 45 медалей из общероссийских 71-й. На счету армейцев - 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Новости чемпионата
Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады 13.08.2021
Из-за допинга одного спринтера серебра в мужской эстафете 4х100 метров должна лишиться вся сборная Великобритании 12.08.2021
Магучих: Критика делает меня только сильнее 12.08.2021
Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде оказались отрицательными 10.08.2021
Как в Москве встретили российских олимпийцев 09.08.2021
Путин наградил российских олимпийцев 11.08.2021

Путин наградил российских олимпийцев 11.08.2021

Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность"

Подводим итоги Олимпийских игр: Как выступила сборная России 08.08.2021

Подводим итоги Олимпийских игр: Как выступила сборная России 08.08.2021

Нынешние Игры - грандиозный эксперимент, который успешно завершен для массы спортсменов, рисковавших в Токио так, как не рисковали ни на одной Олимпиаде. Никогда еще участие олимпийской сборной России не было столь непредсказуемым. Российская команда завоевала 71 медаль, из которых 20 - золотые

We have ROC'ed you: Успехи российских олимпийцев в зеркале иностранных СМИ 08.08.2021

We have ROC'ed you: Успехи российских олимпийцев в зеркале иностранных СМИ 08.08.2021

Олимпийские игры в Токио остались позади. Россия набрала в итоговом зачете медалей больше, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. О том, как зарубежная пресса оценивает этот результат - в обзорном материале "РГ"

Олимпийские игры в Токио официально завершились 08.08.2021

Олимпийские игры в Токио официально завершились 08.08.2021

В Токио в воскресенье прошла церемония закрытия Олимпиады 2020 года. Соревнования официально объявлены завершившимися. Во время церемонии глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг Парижу, который в 2024 примет следующие летние Игры