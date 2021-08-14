Шойгу наградил спортсменов ЦСКА - участников Олимпийский игр в Токио
Выступление армейцев на Олимпиаде министр назвал триумфальным. Их победы, по словам Шойгу, стали закономерным итогом многолетнего упорного труда и самоотречения. "Это огромная заслуга наставников, тренеров и врачей - всех, кто, вел команду к блестящему результату", - заявил глава военного ведомства РФ. Он поблагодарил спортсменов за добросовестное служение делу и вклад в укрепление престижа армии России и страны в целом.
Наиболее отличившимся на Олимпиаде Шойгу вручил медали Минобороны РФ "За вклад в развитие международного военного сотрудничества" и "За укрепление боевого содружества", а также другие ведомственные награды.
Потом было вручение новых погон спортсменам-военнослужащим. Так, очередные воинские звания досрочно получили капитан Софья Великая - победительница командного турнира саблисток и серебряный призер личного турнира, старший лейтенант Тимур Сафин - серебряный призер командного турнира рапиристов, а также лейтенант Муса Евлоев - олимпийский чемпион в греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.
Поздравляя спортсменов, Шойгу напомнил, в составе олимпийской сборной России выступили 22 представителя ЦСКА - победители летних Всемирных военных игр, которые состоялись в октябре 2019 года в китайском Ухане.
Успехи армейцев на Олимпиаде в Токио действительно трудно переоценить. Спортсмены ЦСКА составили более трети всей олимпийской команды России. На соревнованиях в столице Японии они завоевали 45 медалей из общероссийских 71-й. На счету армейцев - 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых медалей.
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