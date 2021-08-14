"Спартак" обыграл на своем поле "Урал" в матче РПЛ

Московский "Спартак" одержал вторую победу в сезоне. В матче четвертого тура "красно-белые" одолели "Урал" со счетом 1:0 благодаря голу Романа Зобнина.

В последние недели в столичном клубе прогремело сразу несколько скандалов: в перерыве поединка с "Бенфикой" об уходе объявил спортивный директор Дмитрий Попов, главный тренер Руй Витория недвусмысленно дал понять, что его не устраивает такое положение вещей, команда вылетела из Лиги чемпионов, потерпела два поражения подряд в чемпионате. В общем, не тот старт, который ожидали спартаковские болельщики в год столетия клуба.

Страшно представить, какая критика обрушилась бы на игроков в случае неудачи в сегодняшней встрече. Хотя претензии к ним те же фанаты все же выразили: на матче были вывешены баннеры с оскорблениями в адрес футболистов, в частности, недавно продлившего контракт Александра Соболева. К слову, Соболев остался в запасе, а в нападении вышел Эсекьель Понсе.

Сама игра получилась живой, со множеством моментов. Единственный мяч был забит в середине второго тайма - после скидки Самуэля Жиго точным ударом отметился Зобнин. Как итог - 1:0.

Благодаря победе "Спартак" как минимум на сутки сравнялся с "Сочи" (по шесть очков), который занимает шестое место. Южане свой матч проведут в понедельник дома против "Химок".