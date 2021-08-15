Хоккеисты "Авангарда" обыграли московское "Динамо" в контрольном матче

В череде предсезонных турниров с участием клубов Континентальной хоккейной лиги наступила пауза. На прошлой неделе завершились сразу два таких турнира. Так, Кубок президента Республики Башкортостан выиграл ярославский "Локомотив", обыгравший всех трех конкурентов: уфимский "Салават Юлаев", череповецкую "Северсталь" и екатеринбургский "Автомобилист".

Свою публику на домашнем Мемориале имени Ромазана не смог порадовать магнитогорский "Металлург". Среди пяти участников "сталевары" - лишь третьи. А лучшей в Магнитогорске была новосибирская "Сибирь", уступившая в четырех матчах лишь "Нефтехимику" из Нижнекамска, ставшему вторым. В хвосте казанский "Ак Барс"и хабаровский "Амур".

Между тем накануне очередной контрольный матч провел обладатель Кубка Гагарина-2021 омский "Авангард". В уверенном стиле обыграно московское "Динамо" - 5:2.