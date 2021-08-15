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15.08.2021 19:00
Рубрика: Спорт

Один из лидеров "ПСЖ" Килиан Мбаппе задумался об уходе из клуба

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(8535)
После непродолжительной летней паузы в Европе стартовали первенства ведущих стран. После громкого перехода Лионеля Месси в ПСЖ внимание миллионов болельщиков по всему свету приковано к французскому чемпионату.
Мбаппе надеется перейти в "Реал" уже этим летом, хотя боссы "ПСЖ" пытаются переубедить форварда. Фото: EPA Мбаппе надеется перейти в "Реал" уже этим летом, хотя боссы "ПСЖ" пытаются переубедить форварда. Фото: EPA
Мбаппе надеется перейти в "Реал" уже этим летом, хотя боссы "ПСЖ" пытаются переубедить форварда. Фото: EPA

Парижский клуб вообще стал главным ньюсмейкером межсезонья. Вдуматься только: всего за несколько недель команда усилилась лучшим игроком Евро-2020 Джанлуиджи Доннаруммой, Ашрафом Хакими, Жоржиньо Вейналдумом, великим Серхио Рамосом, ну и, разумеется, Месси. Вместе с тем уже в ближайшее время ПСЖ может расстаться с одним из самых талантливых футболистов мира - Килианом Мбаппе.

Фото: REUTERS
Президент "ПСЖ" опроверг информацию о возможном уходе Мбаппе из-за Месси

Сага вокруг возможного перехода Мбаппе в "Реал" длится уже не один год. Но именно сейчас есть ощущение, что игрок близок к переезду в Мадрид. Кажется, готовы к такому повороту событий и фанаты парижан, освиставшие Килиана во время матча со "Страсбургом" (4:2) на выходных. Сам футболист на выкрики с трибун внимания не обратил и отметился голом с результативной передачей.

- Лично я доволен Мбаппе. Он сфокусирован только на своей игре. Это то, что нам нужно, - дипломатично ответил главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино на вопрос о будущем нападающего.

По информации французских коллег, переговоры по Мбаппе - приоритет для боссов ПСЖ, которым важно удержать одного из лидеров как минимум до старта чемпионата мира-2022. Но пока ситуация складывается таким образом, что Килиан и его окружение намерены осуществить трансфер в "Реал". И причин тому несколько.

Во-первых, Мбаппе разругался со спортивным директором парижан Леонардо. Француз был недоволен утечкой деталей обсуждений нового контракта в прессу: агентам игрока показалось, что таким образом клуб давит на их клиента и выставляет его в невыгодном свете. Якобы парижане готовы были поднять зарплату Килиану до уровня Неймара (более 35 миллионов евро в год), но футболист все равно отказывается продлевать соглашение. Во-вторых, Мбаппе не чувствует себя главным лицом нового проекта ПСЖ. Неймар, а теперь еще и Месси - о них больше говорят, именно их считают лидерами команды. В "Реале" же Килиан почти наверняка будет на первых ролях.

Что касается позиции мадридцев, то они не прочь заполучить игрока уже этим летом. Уход Серхио Рамоса и Рафаэля Варана расчистил зарплатную ведомость "сливочных", к тому же руководство "Реала" пытается избавиться еще от нескольких футболистов. Выходит, "королевский клуб" копит на предложение по Мбаппе. Речь идет о 120 миллионах евро. Это на 60 миллионов меньше той суммы, которую ПСЖ заплатил в свое время за Килиана "Монако", но парижане могут сделать скидку, поскольку велик риск потерять форварда в следующем году вообще без компенсации.

Фото: REUTERS/Yves Herman
В "ПСЖ" Лионель Месси будет получать 35 миллионов евро

На фоне слухов о возможном трансфере Мбаппе "Реал" провел стартовый матч в новом розыгрыше Примеры: команда Карло Анчелотти уверенно обыграла на выезде "Алавес" со счетом 3:1 и сделала первый шаг на пути к титулу. Наверняка в этом году "королевскому клубу" будет легче, особенно с учетом ухода Месси из "Барселоны". Конечно, после поединка у Анчелотти не могли не спросить о Мбаппе. Итальянец отметил, что пока он не может сказать ничего конкретного.

- Если честно, мне нравится мой состав. У нас здесь прекрасные исполнители, выигравшие много трофеев. Мбаппе? Не хотелось бы говорить о тех, кто не играет за твою команду. Тем более что я с большим уважением отношусь к ПСЖ, - подчеркнул Анчелотти, возглавлявший парижан с 2011 по 2013 год.

Победу на выходных одержала также "Валенсия", за которую выступает Денис Черышев. "Летучие мыши" одолели дома "Хетафе" со счетом 1:0 - с пенальти, заработанного Черышевым, отличился Карлос Солер.

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