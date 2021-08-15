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15.08.2021 12:15
Рубрика: Спорт

"Севастополь" завоевал суперкубок Крымского футбольного союза

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Футбольный клуб "Севастополь" стал обладателем суперкубка Крымского футбольного союза (КФС), победив в домашнем матче ФК "Гвардеец". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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На поле сразились чемпион крымской премьер-лиги "Севастополь" и обладатель кубка КФС "Гвардеец" (Скворцово).

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а победитель был определен после серии пенальти - 5:3 в пользу "Севастополя". Как отметили в клубе, "Севастополь" второй раз в своей истории стал обладателем суперкубка КФС.

На матче, который проходил на стадионе СОК "Севастополь", присутствовали около 1000 зрителей. Кубок победителям вручил президент КФС Юрий Ветоха. Он также объявил старт футбольного сезона 2021-22 годов. Он начнется в субботу, 21 августа, матчами "Кызылташ" - "Океан" и "Гвардеец" - "Севастополь".

Крымский футбольный союз был создан под эгидой UEFA в 2015 году, получив специальный статус.

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