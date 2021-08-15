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15.08.2021 18:17
Рубрика: Спорт

Российские баскетболистки дошли до четвертьфинала молодежного ЧМ

Текст: Илья Трисвятский
Главный тренер нашей национальной женской сборной по баскетболу Александр Ковалев после выступления на первенстве Европы включился в работу с "молодежкой" (до 19 лет) и руководил командой на завершившемся в воскресенье чемпионате мира в Венгрии.

Это довольно редкий случай столь плотного, разнопланового совмещения обязанностей. Но именно Ковалев четыре года назад выиграл с "молодежкой" ЧМ-2017, когда в финале были низложены американки.

Фото: Getty Images
Мужская и женская сборные России по баскетболу сделали серебряный дубль

На этот раз в Венгрии триумфа не получилось, хотя девушки играли достойно. Они заняли первое место в группе, в 1/8 финала разгромили Египет (85:55), а в следующем раунде потерпели поражение от Мали (47:69). Сенсация только для тех, кто далек от современных реалий баскетбола. Ведь, к примеру, мужская "молодежка" Мали в 2019-м взяла "серебро" чемпионата мира. Наша команда, чей костяк составили игроки московского МБА, получила хорошие урок и опыт.

Спорт Баскетбол