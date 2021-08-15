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15.08.2021 19:15
Рубрика: Спорт

Российский теннисист Медведев сыграет в финале "Мастерса" в Торонто

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(8535)
Перед стартом турнира в Торонто российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не согласен на меньшее чем финал. И вот в воскресенье поздно вечером Медведев сразится на канадских кортах за столь желанный титул.
Неудача на Олимпиаде в Токио разозлила Даниила Медведева. Победа в Торонто помогла бы вернуть уверенность. Фото: Reuters

По ходу соревнований Даниил, посеянный под первым номером, обыграл представляющего Казахстан Александра Бублика, поляка Хуберта Хуркача и накануне в полуфинале - американца Джона Иснера (6:2, 6:2). В главном матче Медведев встречался с американцем Райлли Опелкой, который в своем полуфинальном матче выбил из борьбы представителя Греции Стефаноса Циципаса.

- Бороться с Иснером всегда тяжело, потому что он не дает тебе сделать брейк. Но на этот раз он подавал хуже, чем обычно - не было этих ударов под 240 км/ч. Конечно, это не гарантировало мне успех, но давало шансы, которыми я воспользовался. Рад, что хорошо действовал и на приеме, и на подаче, почти не допускал невынужденных ошибок. Доволен собой и чувствую, что могу еще прибавить. Так что концентрируюсь на решающем матче, - приводит слова Медведева ATP. - Мой соперник способен доставить проблемы кому угодно. Циципас был в хорошей форме, но не смог ничего противопоставить Опелке. Я всю неделю смотрел игры Райлли - это крутой теннис.

Задачу-минимум в Торонто Медведев выполнил, но даже победа в Торонто - не предел его мечтаний.

- Честно говоря, стать первой ракеткой мира, когда есть Новак Джокович, - непросто, потому что он выигрывает почти все матчи и все турниры "Большого шлема". Выход один - обыгрывать его в финале. Возможно, если бы я сделал это на Australian Open, то был бы намного ближе к нему в рейтинге. Но это он победил меня - такова реальность, - приводит слова россиянина Tennis Head. - Сейчас я просто хочу попробовать показать свой лучший теннис. Понятно, что если ты берешь за год два "Шлема" и два "Мастерса", то станешь номером один. Я хочу стать первой ракеткой мира, но для этого мне нужно завоевывать большие титулы. К этому я и стремлюсь.

Чтобы стать первой ракеткой мира, Даниил Медведев должен чаще выигрывать большие титулы

На счету Медведева 11 титулов в одиночном разряде, в том числе на трех "Мастерсах" - в Париже, Шанхае и Цинциннати, а также на Итоговом чемпионате ATP.

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