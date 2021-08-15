"Рубин" упустил шанс стать единоличным лидером РПЛ

Казанский "Рубин" не сумел обыграть на своем поле "Крылья Советов" (1:1) в матче четвертого тура чемпионата страны и упустил шанс возглавить турнирную таблицу.

До этих выходных лишь две команды в РПЛ не потеряли ни одного очка: "Зенит" и "Рубин". Буквально за полчаса до старта встречи в Казани футболисты Сергея Семака сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1). Таким образом, в случае победы подопечные Леонида Слуцкого могли вырваться в лидеры. Но не сложилось.

Более того, "Рубин" уступил "Крыльям" по ходу поединка: на 59-й минуте счет открыл Иван Сергеев. Отыгрались хозяева благодаря голу Хван Ин Бема. Поделив очки с самарцами, клуб из Казани вновь сравнялся по набранным очкам с "Зенитом" (по десять баллов).