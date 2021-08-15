"Спартак" объявил о продлении контракта с Джикией

Переговоры с Джикией шли несколько месяцев. В СМИ появлялись слухи об интересе к Георгию со стороны "Локомотива", итальянского "Наполи", но спартаковцам удалось сохранить своего капитана. Напомним, что чуть ранее "красно-белые" продлили контракт с нападающим Александром Соболевым.

Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В стане московского клуба он становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.