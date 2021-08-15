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15.08.2021 12:06
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил о продлении контракта с Джикией

Текст: Артур Нанян
Защитник "Спартака" Георгий Джикия заключил новый контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт "красно-белых", соглашение с футболистом рассчитано до мая 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Переговоры с Джикией шли несколько месяцев. В СМИ появлялись слухи об интересе к Георгию со стороны "Локомотива", итальянского "Наполи", но спартаковцам удалось сохранить своего капитана. Напомним, что чуть ранее "красно-белые" продлили контракт с нападающим Александром Соболевым.

Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В стане московского клуба он становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

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