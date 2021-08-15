"Спартак" одолел "Урал" в РПЛ под обструкцию своих болельщиков

Очередной, четвертый тур Российской премьер-лиги, который завершится в воскресенье матчем "Сочи" - "Химки", не обделил любителей футбола интересными сюжетами.

Эсекель Понсе (слева) - один из тех, кто попал под критику спартаковских болельщиков. Фото: Михаил Синицын/РГ

Программа тура стартовала в столичном Тушине, где московский "Спартак" одолел екатеринбургский "Урал" - 1:0. Эту победу совершенно точно не назовешь яркой, но после провала в квалификации Лиги чемпионов на прошедшей неделе "народной команде" нужно было выиграть любым способом. Хотя бы для того, чтобы немного успокоить народ.

У того, судя по всему, терпение уже на исходе. Весь первый тайм фансектор был непрекращающейся протестной манифестацией. Там вывешивались баннеры, оттуда изрыгались оскорбления. Владельцу "Спартака" Леониду Федуну быть мишенью подобных выступлений не привыкать, но в этот раз досталось не только ему и его супруге Зареме Салиховой, но и большей части состава. Многие баннеры и кричалки предназначались конкретным игрокам.

От болельщиков досталось не только владельцу "Спартака" Федуну, но и многим игрокам команды

"Критика глаза и уши режет?", - судя по выставленным номерам, вопрос был задан форвардам команды Александру Соболеву и Эсекелю Понсе.

"Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять", - это совсем персональное послание Соболеву, начавшему матч на скамейке запасных. В последний раз нападающий, к слову, заключивший со "Спартаком" новый контракт, забивал еще в июле "Крыльям Советов".

- Да нормально к этому отнесся, - ответил Соболев после игры, когда у него спросили про плакат. - К критике так и отношусь. Показываю плохую игру - критикуют. Нужно было посидеть на замене, подумать и поправить игру.

"Пока вся команда слушала выкрики, 47, 6, 92 (номера Зобнина, Айртона и Рассказова. - Прим. "РГ") сбежали в раздевалку от критики", - это уже отсылка к домашнему поражению от "Нижнего Новгорода" (1:2) в прошлом туре, после которого означенные игроки действительно не задержались перед фанатским сектором.

В этот раз к болельщикам покорно подошла вся команда.

- Если игроков просят постоять и выслушать некоторые вещи в лицо, тем более есть за что, они должны выстоять на этой линейке и выслушать все. Болельщики имеют право требовать результат. Он на старте не тот, который бы хотелось иметь, - поделился своим мнением гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков, который, в свою очередь, посчитал нужным выйти к прессе.

Высказался на злободневную тему и главный тренер москвичей Руй Витория.

- Конечно, я не настолько владею русским, чтобы понимать, что кричат болельщики с трибун. Я уважаю мнения всех сторон, в том числе болельщиков. Мы должны отвечать на их критику игрой и победами, - слова максимально банальные, но лучше на данный момент и не скажешь.

Помимо "Спартака" важнейшей победы в четвертом туре добился и злейший конкурент "красно-белых" ЦСКА. В гостях армейцы дожали "Ростов" - 3:1.

ЦСКА, как и "Спартак", сменивший тренера в межсезонье, стартовал также без блеска - с одной победы в первых трех матчах. Но, похоже, Алексей Березуцкий все больше вживается в роль главного тренера команды. Во всяком случае, в первом тайме против "Ростова" ЦСКА смотрелся очень уверенно.

- На вторую половину встречи вышли немножко робко, - признал наставник армейцев. - Есть над чем работать. Рад, что ребята в концовке матча собрались и сделали счет более спокойным.

А вот у нового рулевого "Ростова" Юрия Семина пока что получается не очень: по итогам трех матчей - ничья и два поражения.

Между тем еще один столичный клуб, "Динамо", резво стартовавший с трех побед в трех матчах, потерпел первое поражение. Разогнавшихся "бело-голубых" на своем поле остановил "Ахмат" - 2:1. Интересно, что один из голов - на счету полузащитника грозненцев Даниила Уткина, который забивает со штрафного уже второй матч подряд.

- Во второй половине мы создали достаточно много моментов, забили, но, к сожалению, не смогли отыграться, - констатировал главный тренер динамовцев Сандро Шварц. - Сегодня мы потерпели болезненное поражение.

Статистика

"Спартак" - "Урал" - 1:0.

Гол: Зобнин, 27.

"Нижний Новгород" - "Уфа" - 1:2.

Голы: Кечкеш, 57 - Агаларов, 48; Иванов, 65 - пен.

"Ростов" - ЦСКА - 1:2.

Голы: Глебов, 54 - Бийол, 8; Чалов, 36; Марадишвили, 89.

"Ахмат" - "Динамо" - 2:1.

Голы: Уткин, 35; Карапузов, 37 - Шиманьски, 48.