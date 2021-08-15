Стартовала веломногодневка "Вуэльта Испании"

В минувшие выходные взяла разгон велошоссейная многодневка категории "Гранд Тур" "Вуэльта Испании". Всего в расписании 21 этап с двумя выходными днями. Престижная гонка, в международном календаре уступающая по значимости только "Тур де Франс", продлится до 5 сентября.

И если на французской "Большой петле" в нынешнем сезоне россиян не было вообще, то в пелотоне по дорогам Испании сейчас крутят медали два наших олимпийца. Это лучший на сегодня действующий отечественный мастер велошоссе Александр Власов из казахстанской "Астаны" и Павел Сиваков, представляющий британскую INEOS Grenadiers. А всего соревнуются 23 команды по восемь гонщиков в каждой, итого 184 спортсмена.

Власов в мае на столь же протяженной гонке "Джиро д Италия" (она равна по статусу "Вуэльте") в генеральной классификации занял высокое четвертое место. Естественно, в Испании у него притязания как минимум на попадание в первую тройку общего зачета. Александр едет первым номером своей команды, ее капитаном. Но он уже подписал трехлетний контракт (2022-2024) с немецкой BORA-hansgrohe, и фактически прощается с "Астаной".

В целом состав "Вуэльты"-2021 запредельно сильный. Здесь оба олимпийских чемпиона Токио - словенец Примож Роглич, победивший в "разделке", обладатель "золота" в групповой гонке эквадорец Ричард Карапас. Кстати, Роглич выиграл две последних "Вуэльты". Колумбиец Эган Берналь весной стал триумфатором "Джиро".