Ушел из жизни один из лучших футболистов в истории Герд Мюллер

На 76-м году жизни скончался чемпион мира и Европы Герд Мюллер. Об этом сообщает пресс-служба "Баварии", за которую Мюллер выступал на протяжении 15 лет (1964-1979).

Напомним, что в 2015 году Мюллер оказался в доме престарелых из-за диагностированной болезни Альцгеймера.

В качестве футболиста "Баварии" Герд четырежды становился чемпионом и обладателем Кубка ФРГ, трижды завоевал Кубок европейских чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов), а также по разу победил в Кубке кубков и Межконтинентальном кубке.

Выступая за сборную ФРГ, Мюллер выиграл чемпионат мира-1974 и Евро-1972. На его счету также две "Золотые бутсы" (1970, 1972) и "Золотой мяч" (1970). Долгое время Мюллеру принадлежал рекорд по количеству забитых мячей на чемпионатах мира (14 голов), пока его достижение не превзошел в 2006 году Роналдо.