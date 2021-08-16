"Барселона" выиграла в первом матче после ухода Месси

В стартовом туре испанской Примеры "Барселона" победила на своем поле "Реал Сосьедад" со счетом 4:2. Этот матч стал первым для каталонцев после нашумевшего перехода Лионеля Месси в "ПСЖ".

Какой будет "Барселона" без легендарного аргентинца - еще предстоит увидеть. Делать выводы по одной встрече преждевременно, даже несмотря на четыре забитых мяча в поединке против одной из ведущих команд страны.

Героем матча стал Мартин Брейтуэйт: датчанин оформил дубль и отметился результативной передачей на Серхи Роберто. Еще один мяч в свой актив у "сине-гранатовых" записал Жерар Пике. У гостей отличились Хулен Лобете и Микель Оярсабаль.

В воскресенье первый матч сезона провел действующий чемпион Испании "Атлетико": мадридцы одолели на выезде "Сельту" (2:1) благодаря дублю Анхеля Корреа. Еще один претендент на титул, "Реал", днем ранее обыграл в гостях "Алавес" со счетом 3:1.