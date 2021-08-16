Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменен

Международный Союз конькобежцев (ИСУ) был проинформирован об отмене этапа Гран-при - Кубок Китая по фигурному катанию. Его должен был принять город Чунцин (КНР).

Как сообщается в пресс-релизе ИСУ, отмена объясняется исключительно малым количеством международных рейсов, которые совершаются в китайские города, а также превентивными антиковидными мерами. К сожалению, в данной ситуации состязания нельзя будет провести и в так называемом "соревновательном пузыре".

ИСУ все же пытается провести все шесть этапов взрослого Гран-при, финал которого должен состояться в японской Осаке с 9-го по 12 декабря 2021 года. Поэтому Международный Союз конькобежцев приглашает всех членов ИСУ взять на себя проведение отмененного этапа в те же сроки - 4-7 ноября.