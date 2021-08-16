Карпин заявил, что Дзюба может быть включен в состав сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал состав команды на сентябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022, который он назвал в понедельник.

"Артем (Дзюба) и Саша (Соболев) сейчас не в лучшей форме по разным причинам. Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на игру с "Локомотивом", Соболев вообще не играл с "Уралом". Чтобы играть за сборную, надо играть за клуб", - сказал Карпин.

Главный тренер заявил, что в списке игроков могут быть изменения.

"Окончательный список будет после 23 августа. Кто-то может не дойти до сбора. Поэтому и Дзюба, и Соболев могут оказаться в сборной", - отметил он.