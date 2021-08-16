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16.08.2021 03:00
Рубрика: Спорт

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью, забив оба мяча с 11-метровых

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 184(8535)
В центральном матче четвертого тура Премьер-лиги "Локомотив" принимал "Зенит". Встреча в Черкизове закончилась вничью 1:1. Оба мяча были забиты соперниками в последней пятиминутке встречи с 11-метровых штрафных ударов.
Наш лучший арбитр Сергей Карасев внимательно отследил нарушения футболистов в штрафной площади. Фото: Михаил Синицын Наш лучший арбитр Сергей Карасев внимательно отследил нарушения футболистов в штрафной площади. Фото: Михаил Синицын
Наш лучший арбитр Сергей Карасев внимательно отследил нарушения футболистов в штрафной площади. Фото: Михаил Синицын

"Зенит" и "Локомотив" - сильнейшие команды страны последних лет. С весны 2018 года "красно-зеленые" завоевали четыре трофея, питерцы - шесть. При этом в очных встречах в этом году москвичи ничего не смогли противопоставить сопернику: 1:9 в двух поединках (1:6 в чемпионате и 0:3 в противостоянии за Суперкубок). Выходит, для рулевого "железнодорожников" Марко Николича нет у нас более неудобной команды, чем "Зенит". "Время дать сдачи" - неудивительно, что именно таким роликом "Локомотив" анонсировал грядущую игру в соцсетях.

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Несмотря на в целом нервозную ситуацию вокруг клуба, скандальный уход одного из лидеров Гжегожа Крыховяка, болельщики "красно-зеленых" настроены оптимистично. Основные надежды они связывают с фигурой Николича, который за год с небольшим завоевал симпатии фанатов. "Главное, чтобы и Марко не упустили. А то будет как с Палычем, когда не пойми за что сняли человека", - признался мне один из поклонников "Локомотива".

Первый тайм получился не самым зрелищным. В атаке команды не блистали, создав пару моментов, да и в середине поля мяч ни у кого не задерживался. Запомнилось до перерыва, как около трех тысяч болельщиков на стадионе устроили овации новому главному тренеру сборной Валерию Карпину, который не мог пропустить такую встречу.

В начале второй половины "Зенит" остался в меньшинстве: Далер Кузяев получил вторую желтую карточку и покинул поле. Как ни странно, но имея численное превосходство, "Локомотив" расслабился, чем едва не воспользовались гости. Отличный шанс открыть счет был у Сердара Азмуна, но иранец с нескольких метров пробил мимо. Забивать могли Малком, Александр Ерохин. Что касается "красно-зеленых", то запомнился разве что эпизод с участием Рифата Жемалетдинова, когда хавбек москвичей пробил мимо из выгодной позиции.

Уже в самой концовке, когда казалось, что "Локомотив" постарается все же взять три очка, "сине-бело-голубые" заработали пенальти: Азмун вышел один на один с Гилерме, и голкиперу хозяев ничего не оставалось, как фолить. К "точке" подошел Алексей Сутормин и не промахнулся - 1:0. Впрочем, "железнодорожникам" удалось отыграться: также с пенальти забил Смолов. Как итог - 1:1.

Синхронно одержали победы на выходных "Спартак" и ЦСКА. "Красно-белые" одолели на своем поле "Урал" (1:0), а армейцы обыграли в гостях "Ростов" со счетом 3:1.

В год столетия клуба "Спартак" то и дело сотрясают скандалы. Неудивительно, что нервы у болельщиков на пределе: во время встречи с уральцами фанаты вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес не только руководства, но и футболистов. Досталось недавно продлившему контракт Александру Соболеву, а также Эсекелю Понсе, Роману Зобнину, Николаю Рассказову и Айртону.

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- Видел баннер, нормально к этому отнесся. Показываю плохую игру - критикуют. Нужно было посидеть на замене, подумать. Не идет у меня пока, не могу забить, и это давит, - признался Соболев. - Но уверен, что все будет нормально. У каждого бывает спад. Возможно, дал слабину. Остается только работать сильнее, и все наладится.

После двух поражений подряд выиграл ЦСКА. Встреча с "Ростовом" стала знаковой для голкипера армейцев Игоря Акинфеева: для него этот матч стал 489-м в чемпионате. По этому показателю Акинфеев сравнялся с экс-защитником сборной и "красно-синих" Сергеем Игнашевичем.

Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
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И все же главный вопрос, который сейчас волнует болельщиков ЦСКА - останется в команде Никола Влашич или уйдет в "Милан". Пока ситуация выглядит запутанной: тренер армейцев Алексей Березуцкий настаивает на том, что тема Влашича закрыта, но с другой стороны агент игрока, а также отец отметились на днях высказываниями в СМИ, в которых дали ясно понять: хорват хочет сменить обстановку, причем как можно скорее.

"Переговоры не заглохли, просто таков процесс. Есть спрос и предложения. Это классический бизнес, здесь не так много философии. Что касается Николы, то первое и главное - уйти из ЦСКА. Ему пора сделать этот шаг, и клуб в курсе его намерений. Посмотрим, как все сложится", - приводит слова Йошко Влашича портал net.hr.

В Премьер-лиге лидируют: "Зенит" - 10 очков, "Рубин" - 10, "Динамо" М - 9, "Локомотив" - 8. Матч "Сочи" - "Химки" состоится в понедельник вечером.

Статистика

"Спартак" - "Урал" - 1:0.

Гол: Зобнин, 27.

"Нижний Новгород" - "Уфа" - 1:2.

Голы: Кечкеш, 57 - Агаларов, 48; Иванов, 65 (пен.).

"Ростов" - ЦСКА - 1:3.

Голы: Глебов, 54 - Бийол, 8; Чалов, 36; Марадишвили, 89.

"Ахмат" - "Динамо" - 2:1.

Голы: Уткин, 35; Карапузов, 37 - Шиманьски, 48.

"Локомотив" - "Зенит" - 1:1.

Голы: Смолов, 90 (пен.) - Сутормин, 85 (пен.).

"Рубин" - "Крылья Советов" - 1:1.

Голы: Хван Ин Бем, 63 - Сергеев, 59.

"Краснодар" - "Арсенал" - 3:2.

Голы: Кабелла, 24; Газинский 29; Кордоба, 37 - Луценко, 10, 86.

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