Медведев стал победителем турнира "Мастерс" в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто, одолев в финале в двух сетах американца Райлли Опелку - 6:4, 6:3.

"Я посеян здесь под первым номером, так что любой другой результат кроме финала буду считать плохим результатом", - сказал до старта соревнований Медведев.

Даниилу предстояло реабилитироваться сразу за две предыдущие неудачи: на Уимблдоне, где он не сумел выйти в четвертьфинал, сенсационно уступив в пяти сетах Хуберту Хуркачу, и за выступление на Олимпиаде, когда россиянин также остановился в шаге от попадания в полуфинал, крайне неудачно сыграв против Пабло Карреньо-Бусты.

В Торонто Медведев выглядел, в целом, очень уверенно. В четырех матчах он отдал соперникам лишь два сета - Александру Бублику и Хуркачу. В полуфинале Даниил достаточно легко победил обидчика Андрея Рублева американца Джона Изнера - 6:2, 6:2. С Опелкой пришлось посложнее, но россиянин оказался сильнее оппонента, для которого выход в финал уже стал большим достижением.

Добавим, что Медведев выиграл 12-й турнир ATP в карьере. Ранее он побеждал в Сиднее (Австралия, 2018), Уинстон-Сейлем (США, 2018), Токио (Япония, 2018), Софии (Болгария, 2019), Цинциннати (США, 2019), Санкт-Петербурге (Россия, 2019), Шанхае (Китай, 2019), Париже (Франция, 2020), Лондоне (Великобритания, 2020), Марселе (Франция, 2021) и Санта-Понсе (Испания, 2021).