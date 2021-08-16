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16.08.2021 20:54
Рубрика: Спорт

Дубль Ивелина Попова помог "Сочи" разгромить "Химки" в РПЛ

Текст: Александр Ершов

В понедельник в заключительном поединке четвертого тура первенства страны "Сочи" дома переиграл подмосковные "Химки" - 3:0 (1:0). Дубль на счету болгарского легионера хозяев Ивелина Попова. Эта победа позволила южанам набрать девять очков и подняться на третье место в РПЛ, опережая столичное "Динамо" по дополнительным показателям.

Фото: РИА Новости
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"Барсы" в минувший четверг завершили свою дебютную еврокубковую эпопею, уступив в серии пенальти белградскому "Партизану". Нельзя сказать, что она получилась совсем провальной, как, скажем, у "Рубина", но вылет уже в третьем квалификационном раунде Лиги конференций всех очень расстроил.

Правда, в первом тайме футболисты хозяев поля, которые почти за месяц проводят уже восьмой официальный матч, выглядели гораздо свежее своего соперника. Без оставшегося в запасе их лидера Кристиана Нобоа на поле солировал, похоже, окончательно оправившийся от серьезной травмы Ивелин Попов.

Болгарин не только раздавал острые передачи, с удовольствием шел в обводку, подавал все угловые, но и стал автором голевой передачи. Он на левом фланге получил разрезающую передачу от Кирилла Заики, прострелил вдоль ворот, а набежавший Максим Барсов с ближнего угла штрафной переправил мяч в сетку мимо голкипера Ильи Лантратова - 1:0, 17-я минута.

"Химки" же с традиционно очень старавшимся Денисом Глушаковым, хотя провели немало времени на чужой половине, реальных угроз воротам южан практически не создали.

А почти сразу после перерыва Ивелин забил уже сам. Данила Прохин со своей половины бросил в прорыв по правому краю Никите Бурмистрову (отметим, что центральный защитник гостей Александр Филин неловко промахнулся, перехватывая передачу), тот отпасовал Попову, который из центра штрафной спокойно поразил пустой угол - 2:0, 54-я минута.

И после этого "Химки" несколько раз проникали в штрафную сочинцев, но чрезвычайно настырный 18-летний игрок юношеской сборной России Артем Соколов и ивуариец Сенин Себаи своими моментами не воспользовались.

Зато Попов, получив в семи метрах от ворот соперника еще одну передачу от Бурмистрова, никаких шансов спасти свои ворота Лантратову не оставил - 3:0, 75-я минута.

Уверенная победа означает, что "Сочи" набирает девять очков и занимает на данный момент третье место в чемпионате России. Южане опережают имеющих столько же баллов московских динамовцев по дополнительным показателям.

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