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16.08.2021 19:55
Рубрика: Спорт

Россия заняла третье место в Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Женская сборная России по пляжному футболу победила команду Бразилии в последнем матче Межконтинентального кубка в Москве - 4:1. У наших отличились Анна Акылбаева, Яна Зубилова, Глафира Бажанова и Анна Чернякова.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Набрав пять очков, россияне заняли третье место. Победу в Межконтинентальном кубке одержали бразильянки (шесть очков), опередившие ставших вторыми испанок (шесть баллов) благодаря выигрышу в личной встрече. Последнее место досталось американкам (ноль очков). Лучшим бомбардиром Межконтинентального кубка стала Чернякова, забившая четыре гола.

Тем временем мужская сборная России продолжает готовиться к стартующему в четверг чемпионату мира в Москве. На выходных наша команда обыграла в товарищеском матче Оман - 5:4. Дубль оформил Борис Никоноров, по мячу забили Федор Земсков, Остап Федоров и Алексей Макаров.

Обнародовано расписание биатлонного Кубка мира на новый сезон
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