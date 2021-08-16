Россия заняла третье место в Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

Женская сборная России по пляжному футболу победила команду Бразилии в последнем матче Межконтинентального кубка в Москве - 4:1. У наших отличились Анна Акылбаева, Яна Зубилова, Глафира Бажанова и Анна Чернякова.

Набрав пять очков, россияне заняли третье место. Победу в Межконтинентальном кубке одержали бразильянки (шесть очков), опередившие ставших вторыми испанок (шесть баллов) благодаря выигрышу в личной встрече. Последнее место досталось американкам (ноль очков). Лучшим бомбардиром Межконтинентального кубка стала Чернякова, забившая четыре гола.

Тем временем мужская сборная России продолжает готовиться к стартующему в четверг чемпионату мира в Москве. На выходных наша команда обыграла в товарищеском матче Оман - 5:4. Дубль оформил Борис Никоноров, по мячу забили Федор Земсков, Остап Федоров и Алексей Макаров.