Российские волейболисты удостоены высшего спортивного звания

Напомним, в финале Олимпиады россияне, уступая Франции по партиям 0:2, нашли силы сравнять общий счет. Но в лотерее тай-брейка удача оказалась на стороне соперника.

Заслуженными мастерами спорта теперь стали 11 из дюжины игроков сборной. Это связующие Игорь Кобзарь (капитан команды), Павел Панков, диагональный нападающий Виктор Полетаев, блокирующие Артем Вольвич, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев, доигровщики Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан, либеро Валентин Голубев. А у диагонального Максима Михайлова это почетное звание есть уже девять лет, с момента триумфа России на Играх-2012 в Лондоне.