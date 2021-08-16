Российские волейболисты удостоены высшего спортивного звания
Напомним, в финале Олимпиады россияне, уступая Франции по партиям 0:2, нашли силы сравнять общий счет. Но в лотерее тай-брейка удача оказалась на стороне соперника.
Заслуженными мастерами спорта теперь стали 11 из дюжины игроков сборной. Это связующие Игорь Кобзарь (капитан команды), Павел Панков, диагональный нападающий Виктор Полетаев, блокирующие Артем Вольвич, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев, доигровщики Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан, либеро Валентин Голубев. А у диагонального Максима Михайлова это почетное звание есть уже девять лет, с момента триумфа России на Играх-2012 в Лондоне.
Путин наградил российских олимпийцев 11.08.2021
Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность"
Подводим итоги Олимпийских игр: Как выступила сборная России 08.08.2021
Нынешние Игры - грандиозный эксперимент, который успешно завершен для массы спортсменов, рисковавших в Токио так, как не рисковали ни на одной Олимпиаде. Никогда еще участие олимпийской сборной России не было столь непредсказуемым. Российская команда завоевала 71 медаль, из которых 20 - золотые
We have ROC'ed you: Успехи российских олимпийцев в зеркале иностранных СМИ 08.08.2021
Олимпийские игры в Токио остались позади. Россия набрала в итоговом зачете медалей больше, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. О том, как зарубежная пресса оценивает этот результат - в обзорном материале "РГ"