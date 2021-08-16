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Идет  день олимпиады
16.08.2021 20:00
Рубрика: Спорт

Российские волейболисты удостоены высшего спортивного звания

Нашим серебряным призерам мужского волейбольного турнира прошедшей в Токио (Япония) Олимпиады присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта".
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)

Напомним, в финале Олимпиады россияне, уступая Франции по партиям 0:2, нашли силы сравнять общий счет. Но в лотерее тай-брейка удача оказалась на стороне соперника.

Заслуженными мастерами спорта теперь стали 11 из дюжины игроков сборной. Это связующие Игорь Кобзарь (капитан команды), Павел Панков, диагональный нападающий Виктор Полетаев, блокирующие Артем Вольвич, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев, доигровщики Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан, либеро Валентин Голубев. А у диагонального Максима Михайлова это почетное звание есть уже девять лет, с момента триумфа России на Играх-2012 в Лондоне.

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