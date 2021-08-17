Криштиану Роналду готов покинуть "Ювентус"

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду может сменить клубную прописку до конца летнего трансферного окна. По сообщениям зарубежных СМИ, португалец готовится покинуть "Ювентус", за который он выступает с 2018 года.

Итальянский клуб сам не прочь продать Роналду. Для "Старой синьоры" ключевым фактором является финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. За счет трансфера игрока "Ювентус" мог бы снизить расходы на зарплаты и получить дополнительные средства на подписание новых футболистов.

Еще одна причина, по которой итальянцы могут форсировать переход Роналду - это желание заработать на его трансфере. Дело в том, что контракт Криштиану с туринцами истекает следующим летом. Соответственно, через год португалец может уйти из клуба бесплатно. В то же время сейчас потенциальные покупатели готовы выложить за форварда около 25-30 миллионов евро.

Недавно сообщалось об интересе к Криштиану со стороны "Пари Сен-Жермен", который летом усилился Лионелем Месси. Якобы руководство парижан уже смирилось с потерей Килиана Мбаппе и видит замену французу именно в Роналду.

- Криштиану наверняка очень хочет перейти к нам. И это неудивительно, поскольку уровень нынешних исполнителей "ПСЖ" потрясает, - заявил полузащитник парижан Анхель Ди Мария.

По последней информации, Криштиану Роналду хочет перейти в "ПСЖ" к Лионелю Месси

Тем временем в Испании стартовал чемпионат страны, к которому с этого сезона будет приковано особое внимание. Впервые за 15 лет в Примере не будут выступать ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси. Уход Месси в "ПСЖ" стал настоящим шоком для болельщиков "Барселоны". Почти все лето они ждали новостей о продлении контракта с великим аргентинцем, но в последний момент все сорвалось.

Мало того что клуб потерял задаром свою легенду, так еще и не решил даже половины своих финансовых проблем: перед матчем первого тура стало известно, что если ряд игроков откажутся от понижения зарплаты, то "сине-гранатовые" не смогут регистрировать новичков. На помощь пришел Жерар Пике, согласившийся на существенное снижение оклада. В итоге "Барселона" заявила Мемфиса Депая, а также Эрика Гарсию и Рея Маная.

Добавим, что сегодня состоятся первые матчи раунда плей-офф (последний этап квалификации) Лиги чемпионов. В одном из матчей "Монако" с Александром Головиным примет донецкий "Шахтер". Поможет ли россиянин своей команде - пока большой вопрос. Головин получил травму во встрече с "Лорьяном" (0:1) и может пропустить несколько дней. По крайней мере, главный тренер монегасков Нико Ковач заявил, что пока не может сказать, насколько выбыл Александр.

Где будем смотреть

17 августа, вторник, "Матч ТВ"

22.00. "Монако" (Франция) - "Шахтер" (Донецк, Украина). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.00. "Шериф" (Молдавия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

22.00. "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания). Прямая трансляция.