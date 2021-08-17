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17.08.2021 10:17
Рубрика: Спорт

Помощник Карпина извинился перед Луневым за невызов в сборную

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что хотел бы видеть в команде голкипера немецкого "Байера" Андрея Лунева, не попавшего в заявку на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Было желание, чтобы в расширенном списке были озвучены фамилии не четырех, а большего количества вратарей, но это оказалось невозможным. Главных критериев два. Первое - игровая практика, которой у Лунева пока нет. Я уже позвонил ему и извинился, что не удалось его вызвать, хотя это и значилось в наших планах. Второй критерий - количество ошибок в нынешнем сезоне. То, что происходило раньше, прошлые заслуги, не в счет", - приводит слова Кафанова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в расширенный список сборной попали четыре вратаря: Гилерме ("Локомотив"), Александр Максименко ("Спартак"), Юрий Дюпин ("Рубин") и Сергей Песьяков ("Ростов").

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