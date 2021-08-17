СМИ: "Спартак" отказался от подписания Бауэра

Московский "Спартак" отказался от идеи приглашения бывшего защитника тульского "Арсенала" Роберта Бауэра, информирует "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "красно-белые" хотят подписать контракт с Бауэром после того, как тот получит казахстанское гражданство и перестанет считаться в Премьер-лиге легионером. При этом спартаковцы все еще находятся в поиске правого защитника.

Бауэр выступал за "Арсенал" на протяжении последних двух сезонов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2 миллиона евро.