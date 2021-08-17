"Сочи" разгромил "Химки" и подтянулся к лидерам

Футбольный клуб "Сочи" одержал победу в последнем матче четвертого тура чемпионата России дома над "Химками" - 3:0. Дубль оформил Ивелин Попов, еще один мяч забил Максим Барсов.

На прошлой неделе сочинцы обиднейшим образом вылетели из Лиги конференций, уступив в серии пенальти "Партизану" (2:2, 2:4). Российская команда вела в счете 2:1, но пропустила второй мяч в компенсированное время.

Однако поражение к Белграде, как видно, не сломило южан. Победив химчан, "Сочи" с девятью очками сравнялся с "Динамо", которое идет третьим.

По итогам четвертого тура в верхней части таблицы РПЛ расположились следующие команды: "Зенит", "Рубин" (по десять очков), "Динамо", "Сочи" (по девять), "Нижний Новгород" (семь), "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Ахмат" (по шесть).