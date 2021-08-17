Умяров попал в состав молодежной сборной на матчи отбора Евро-2023

В состав команды вошли 24 человека. Некоторые из них играют в стартовых составах клубов РПЛ: Наиль Умяров ("Спартак"), Константин Марадишвили (ЦСКА), Владислав Карапузов ("Ахмат"). Вызваны также выступающие в испанском чемпионате Никита Иосифов ("Вильярреал") и Эдгар Севикян ("Леванте").

Полностью состав сборной выглядит следующим образом. Вратари: Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо"); защитники - Никита Кармаев ("Кубань"), Александр Кутицкий ("Динамо"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Данила Прохин ("Сочи"), Кирилл Большаков ("Олимп-Долгопрудный"), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба - "Арсенал"), Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив"); полузащитники - Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба - "Спартак"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Никита Иосифов ("Вильярреал", Испания), Эдгар Севикян ("Леванте", Испания); нападающие - Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Гамид Агаларов ("Уфа"), Кирилл Климов ("Кубань").

Напомним, что сборная России выступит в группе "С" вместе с испанцами, литовцами, мальтийцами, словаками и Северной Ирландией.