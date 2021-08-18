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18.08.2021 00:25
Рубрика: Спорт

Карен Хачанов уверенно выиграл первый матч на турнире в Цинциннати

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг престижного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати, обыграв в двух сетах представителя ЮАР Кевина Андерсона - 6:2, 6:4.

Следующим соперником Хачанова станет Феликс Оже-Альяссим. Канадец набрал отличную форму этим летом, впервые в карьере пробился в четвертьфинал "Шлема" (на Уимблдоне), а в первом раунде соревнований в Цинциннати победил венгра Мартона Фучовича в двух сетах - 7:6, 6:3.

Фото: Gettyimages
Даниил Медведев завоевал еще один престижный трофей

Чуть ранее Хачанов и Андрей Рублев пробились в 1/8 финала турнира в Цинциннати в парном разряде, одолев в упорной борьбе Симоне Болелли (Италия) и Максимо Гонсалеса (Аргентина) - 6:7, 6:3, 11:9. За выход в четвертьфинал россияне поборются с дуэтом Орасио Себальос (Аргентина)/Марсель Гранольерс (Испания).

Ну а сегодня первый матч в Цинциннати проведет Даниил Медведев: в соперниках у него будет американец Маккензи Макдональд. Напомним, что на днях Медведев победил в турнире в Торонто и сократил отставание от лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича: в обновленном списке россиянин отстает от Джоковича на 1493 очка (10 620 против 12 113).

- На самом деле я считаю, что очки защитить невозможно, их можно только выиграть. У нас существует гонка, скоро рейтинг ATP придет к старому виду, где будут учитываться только 52 недели. Все по факту: сколько очков ты в эти недели взял, таким и будешь стоять в рейтинге. Никогда не думал о защите очков, это на меня не давило, - сказал Медведев в интервью Eurosport.

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