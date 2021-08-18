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18.08.2021 22:42
Рубрика: Спорт

Монегаски проиграли "Шахтеру" в матче Лиги чемпионов

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Уже на следующей неделе станут известны последние участники групповой стадии Лиги чемпионов. Среди них может не оказаться одной из ведущих французских команд - "Монако".
С момента перехода в "Монако" в 2018 году Головин лишь раз сыграл в основной сетке Лиги чемпионов. Фото: GettyImages С момента перехода в "Монако" в 2018 году Головин лишь раз сыграл в основной сетке Лиги чемпионов. Фото: GettyImages
С момента перехода в "Монако" в 2018 году Головин лишь раз сыграл в основной сетке Лиги чемпионов. Фото: GettyImages

В прошлом сезоне монегаски с Александром Головиным заняли третье место в национальном первенстве и впервые за три года получили реальный шанс квалифицироваться в главный еврокубковый турнир. Для этого надо было пройти два этапа отбора, в первом из которых "Монако" достаточно уверенно разобрался с пражской "Спартой" (2:0, 3:1), а во втором - клубу достался "Шахтер".

Фото: GettyImages
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Казалось, "горняки" не станут непреодолимым барьером для монегасков, но перед ответной встречей уже "Монако" находится в роли отыгрывающегося: дома Головин и компания неожиданно потерпели поражение, да еще и не забили ни одного мяча. И теперь для выхода в основную сетку Лиги чемпионов клубу из одноименного княжества необходимо побеждать в гостях.

- Мы не очень хорошо смотрелись в стартовые полчаса, но затем доминировали до последних секунд. Я бы отметил вратаря соперника - он провел очень удачный матч. Безусловно, результат не может нас радовать, хотя ребята показали, что даже против такой плотной обороны способны создавать моменты. Думаю, в нашей паре еще ничего не решено, - подчеркнул главный тренер "Монако" Нико Ковач.

Согласен с Ковачем его коллега по "Шахтеру" итальянец Роберто Де Дзерби. "После этой победы ничего не изменилось. У нас плохо с математикой, мы не считаем расклады. Нужно хорошо сыграть в ответном матче и попасть в группу", - заявил специалист.

Что касается конкретно Головина, то участие Александра в этой встрече было под вопросом. Россиянин получил травму на выходных в матче чемпионата Франции против "Лорьяна" (0:1) и мог выбыть на некоторое время. К счастью, повреждение оказалось несерьезным, и Головин вышел против "Шахтера" в стартовом составе. И все же хавбек не смог доиграть до конца поединка и был заменен на 60-й минуте.

В двух других параллельных встречах австрийский "Зальцбург" обыграл на своем поле датский "Брондбю" (2:1), а "Шериф" в Молдавии разгромил загребское "Динамо" со счетом 3:0. Отметим, что те команды, которые проиграют в раунде плей-офф, автоматически попадут в групповой этап Лиги Европы.

Между тем

"Бавария" в третий раз подряд завоевала Суперкубок Германии, обыграв дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1. Это была первая игра грандов немецкого футбола после смерти легендарного Герда Мюллера, большую часть карьеры проведшего в мюнхенском клубе. В память о чемпионе мира-1974 игроки "Баварии" вышли на разминку в футболках с фамилией Мюллер, а автор дубля Роберт Левандовски посвятил ему победу в Суперкубке. "Герд Мюллер был особенным спортсменом и человеком. Мы знаем о его вкладе в историю и достижениях. Этот триумф мы посвящаем ему", - отметил Левандовски.

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