Начинается чемпионат Европы среди женских команд по волейболу

Вполне естественно, что те из европейских команд, кто выступал на летних Играх, приехали на континентальное первенство без целого ряда ведущих исполнителей.

Это касается и нашей национальной дружины, руководимой итальянским специалистом Серджо Бузато. Не будет диагональной нападающей Наталии Гончаровой, блокирующих Ирины Фетисовой, Ирины Королевой, либеро Анны Подкопаевой, доигровщика Ирины Воронковой. Все это игроки основного состава, которые понесли основную нагрузку в Стране восходящего солнца. В данной ситуации Бузато предоставляет шанс молодым игрокам. И главная надежда - на сверхталантливую нападающую Арину Федоровцеву. Она только-только закончила среднюю школу, однако в Токио выглядела почти как совсем зрелый мастер.

Чемпионат Европы пройдет сразу в четырех странах с участием 24 команд. В группе "А" в Белграде (Сербия) выступят россиянки, хозяйки, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Франция. Секстет "В" в Пловдиве составили Болгария, Чехия, Германия, Греция, Польша и Испания. В шестерке "С" в Задаре борьбу поведут Хорватия, Беларусь, Венгрия, Италия, Словакия и Швейцария. И, наконец, в группе "D" в румынском городе Клуж-Напока будут соревноваться представительницы страны-соорганизатора, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Турция и Украина.

По четыре лучшие команды из групп выдут в 1/8 финала. Дальше соперники будут играть строго по сформированной сетке плей-офф. Решающие матчи чемпионата Старого Света состоятся в Белграде. Победитель и призеры определятся здесь 4 сентября, накануне состоятся полуфиналы.

- Поскольку в составе не будет Подкопаевой и Воронковой, то у нас объективно уменьшится эффективность приема, будем компенсировать это за счет качества нападения, - сказал Серджо Бузато. - Я сознательно принял решение дать отдых лидерам, они сильно устали после длительного турнира Лиги наций, насыщенной подготовки к Олимпиаде и самих Игр в Токио. Нужно поберечь здоровье игроков с учетом того, что в 2022 году нас ждет мировой чемпионат.

Сборная России становилась обладателем наград высшего достоинства на континентальных чемпионатах шесть раз. С главным тренером Николаем Карполем это было в 1993, 1997, 1999, и 2001 годах. Юрий Маричев приводил своих подопечных к золоту в 2013-м и 2015-м. А затем команда дважды подряд не попадала на пьедестал. Были шестыми в 2017-м с Константином Ушаковым у руля и седьмыми с Вадимом Панковым на предыдущем первенстве 2019 г.

Где будем смотреть

20 августа, пятница,

"Матч ТВ"

20.55. Россия - Франция. Группа "А". Первый тур. Прямая трансляция.