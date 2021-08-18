"Реал" отказался от идеи подписания Роналду

Руководство мадридского "Реала" не собирается возвращать в команду Криштиану Роналду. По информации испанских СМИ, наиболее вероятен вариант с переходом Роналду в "ПСЖ".

Идея пригласить Роналду в "Реал" исходила от главного тренера "королевского клуба" Карло Анчелотти, который ранее уже работал с португальцем. Специалист поддерживает хорошие отношения с игроком, но, по всей видимости, до трансфера дело не дойдет.

- Криштиану - легенда "Реала". Я его очень люблю и уважаю, но мы смотрим вперед, - отметил Анчелотти.

Роналду с 2018 года выступает за "Ювентус", контракт с которым у него истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Якобы парижане сделают официальное предложение Криштиану сразу после ухода Килиана Мбаппе, желающего перейти в "Реал".