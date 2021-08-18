В каких парках Москвы можно посетить бесплатные тренировки

Держать себя в хорошей форме, больше находиться на открытом воздухе, а заодно и тренировать свой иммунитет особенно важно сейчас - в пандемию коронавируса. Прогулки по летнему городу вполне можно совместить с фитнес-тренировками, танцами и йогой. Бесплатные занятия проекта "Спортивные выходные" идут в 15 парках.

Спорт без ковида

В первом сезоне проекта, который прошел летом прошлого года, чемпионы Европы и мира, кандидаты в мастера спорта провели в парках полторы тысячи мастер-классов. По словам организаторов, их посетили более десяти тысяч человек. Второй и третий сезоны из-за новой волны коронавируса прошли в онлайн-формате. Минувшей весной тренировки вернулись в офлайн, но потом из-за новой вспышки в очередной раз ушли в интернет. И вот после перерыва снова можно заниматься на открытом воздухе. Правда, есть одна антиковидная оговорка - тренировки могут посещать только те, кто прошел полный курс вакцинации, перенес инфекцию за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Занятия проходят бесплатно по выходным в рамках проекта "Здоровая Москва". Пока в 15 парках, в дальнейшем к ним могут добавиться и другие. "Мы хотим расширить количество площадок с красивыми пейзажами и добавить новые направления, чтобы охватить максимально большое количество горожан и привлечь их к здоровому образу жизни, - рассказали "РГ" в пресс-службе "Спортивных выходных". - Но наши идеи пока в секрете, чтобы было чем удивить".

Инструкторы, а это профессиональные тренеры, призеры российских и международных чемпионатов, предлагают освоить скандинавскую ходьбу, йогу, функциональные тренировки, зумбу, стретчинг и воркаут. Но сначала нужно записаться. Есть два варианта. Первый - через сайт sportsweekend.ru, второй - в центрах госуслуг "Мои документы". Причем зарегистрироваться можно хоть на все тренировки, главное - были бы желание и свободное время, чтобы успевать их посещать.

Магистры йоги

По словам организаторов, самые топовые площадки - ВДНХ и Музей-заповедник "Коломенское", а самые популярные активности - йога, функциональная тренировка и dance mix. Занятия в основном посещают москвичи от 18 до 45 лет. В парке "Музеон", куда в один из выходных сходили корреспонденты "РГ", больше всего востребована йога. Она проходит и в субботу, и в воскресенье. Коврик, кстати, выдают на месте, если нет своего. Собираются обычно все у павильона "Здоровая Москва", со стороны Крымского Вала. Здесь у посетителей проверяют наличие QR-кода и сверяют его с паспортом, а потом все отправляются на площадку. На числе участников новые правила не сказались. У большинства сделаны прививки либо есть антитела. Бывает и такое: несколько человек специально для тренировки сдают ПЦР-тесты.

Занятия могут посетить привитые или переболевшие ковидом горожане. Принимается и ПЦР-тест

По словам замруководителя по развитию "Искреннего сервиса" МФЦ района Мещанский и организатора "Спортивных выходных" в "Музеоне" Валерия Никифорова, на йогу в среднем приходят 30-40 человек. Публика разновозрастная - от молодых до пенсионеров. По большей части женщины. Мужчины, по словам Никифорова, тоже бывают, но обычно за компанию со своими вторыми половинками. В день нашего визита напротив сухого фонтана - у новой Третьяковки - собралась исключительно женская аудитория. Многие ради часовой тренировки приехали с разных концов Москвы. В основном едут из-за тренера и красивого места. Пенсионерка Лидия Букова из района Ясенево старается выбираться каждые выходные. Йогой занимается 20 лет. В "Музеоне" ее привлекает грамотная программа тренировок да и центр Москвы. Театровед Дарья Яковлева из Чертанова узнала о проекте из СМИ и тоже решила попробовать свои силы в йоге. Сходила на несколько занятий и втянулась. Говорит, йога заряжает ее на всю рабочую неделю, дает спокойствие и расслабление, спасает от стресса. "Имеет значение и локация. Тут приятно заниматься. Рядом Третьяковка, красивый вид на набережную и Москву-реку. Атмосфера располагает к тренировкам, - рассказала Дарья. - Плюс нравится тренер, спокойно и грамотно все объясняет. После таких занятий хочется найти студию на всю зиму, чтобы продолжить тренировки".

Тренировки проводят профессиональные тренеры и призеры различных чемпионатов. Фото: Александр Корольков

Тренировка на удаленке

Домоседы могут присоединиться к урокам в интернете. Им потребуются лишь время и любой гаджет, будь то смартфон, планшет или ноутбук. В первую очередь надо подписаться на YouTube-канал Sportsweekend. Здесь по будням в семь утра по-прежнему транслируют зарядки. А по субботам и воскресеньям пользователей приглашают на спортивные мастер-классы. Плюс YouTube-трансляций - видео сохраняются, поэтому в случае чего тренировку легко можно отложить на другое время или любой день.

Конкретно

В каких парках проходят бесплатные занятия проекта "Спортивные выходные"

Парк "Музеон";

Парк имени 850-летия Москвы;

"Сокольники";

"Ходынское поле";

"Фили";

Таганский;

"Митино",

"Южное Бутово";

Измайловский;

Лианозовский;

Перовский;

"Печатники",

Музей-заповедник "Коломенское";

Парк Олимпийской деревни;

ВДНХ.

Кстати

Путь к здоровью

Расписание бесплатных тренировок публикуется на официальном сайте "Спортивных выходных" - sportsweekend.ru. Отслеживать изменения и получать советы от профессиональных спортсменов можно и в телеграм-канале проекта - sweekend_online.

Тем временем

Высоко сидим

За четыре сезона к проекту присоединились более 100 тысяч человек. За год профессиональные наставники провели более 2500 занятий, а их участники сделали почти 100 тысяч приседаний и 80 тысяч отжиманий.