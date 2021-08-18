В Уфе открылся юниорский ЧМ-2021 по борьбе

В столице Башкирии стартовало первенство мира по борьбе среди юниоров-2021. В нем принимают участие более тысячи молодых спортсменов из 55 стран мира.

Президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович отметил, что первенство проходит в Башкирии, где борьбу преподают даже в школах. Этим он объяснил и выбор Уфы для проведения первенства, отметил, что чемпионат может стать хорошей мотивацией для спортсменов, у которых есть все шансы заявить о себе на Олимпиаде-2024.

- Башкортостан - идеальное место для таких соревнований. Здесь сильны традиции борьбы, была создана легендарная школа Владимира Бормана, - сказал Лалович. - И виден очень серьезный интерес к этому виду спорта. Республика - в авангарде спортивной жизни России и по возможностям принимать турниры любого уровня, и по стремлению увлечь молодежь, в том числе с помощью грамотных тренеров. Главным наследием этого первенства будет желание детей приходить в спортзалы и на татами.