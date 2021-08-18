Кузбасс принимает мировое первенство парашютистов

Более 550 спортсменов из 30 с лишним стран мира участвуют в чемпионате мира по парашютному спорту, проходящем в Кемеровской области.

Турнир проводится одновременно на двух аэродромах. Спортсмены состязаются в семи видах: групповой и купольной акробатике, скоростном падении, купольном пилотировании, классических, артистических и так называемых вингсьют-дисциплинах.

Россию на чемпионате представляют около ста участников. В том числе "вертикальная четверка" - трехкратные серебряные призеры чемпионатов мира в аэротрубе, чемпионы России и Европы, серебряные призеры Кубка мира-2019 в Аризоне Александр Парманин, Никита Панов, Валерий Коннов, Максим Руденко и Дмитрий Леднев.

Соревнования открыты для посещениях их зрителями. Завершится чемпионат мира 21 августа.