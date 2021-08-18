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Рубрика: Спорт

Как в Кузбассе проходит крупнейший чемпионат мира по парашютному спорту

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 187(8538)
Более 550 спортсменов из тридцати с лишним стран со всех континентов, кроме Австралии, участвуют в чемпионате мира по парашютному спорту в Кузбассе - крупнейшем за всю историю международных соревнований.
При купольном падении спортсмен должен задеть водную гладь ногой, но не свалиться в воду. Фото: Александр Патрин/ РИА Новости При купольном падении спортсмен должен задеть водную гладь ногой, но не свалиться в воду. Фото: Александр Патрин/ РИА Новости
При купольном падении спортсмен должен задеть водную гладь ногой, но не свалиться в воду. Фото: Александр Патрин/ РИА Новости

Мондиаль-2020, который был отложен на год из-за коронавирусных ограничений, проводится одновременно на двух аэродромах. Спортсмены состязаются в семи видах: групповой и купольной акробатике, скоростном падении, купольном пилотировании, классических, артистических и вингсьют-дисциплинах.

Фото: Александр Патрин/РИА Новости
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Большая часть программы демонстрируется на аэродроме Танай - тренировочной базе парашютистов СФО и сборной России. А на аэродроме Кемерово-Северный показали классику, включая один из самых зрелищных видов - прыжки на точность приземления. Задача спортсмена в том, чтобы, спустившись с высоты, попасть пяткой в мишень диаметром два сантиметра. При купольном же падении спортсмен, пролетая над искусственным водоемом, задевает водную гладь ногой. А во время падения на скорость последняя достигает у чемпионов 550 километров в час.

Россию на чемпионате представляют около ста участников. В том числе вертикальная четверка (Vertical Fly Station) - трехкратные серебряные призеры чемпионатов мира в аэротрубе, чемпионы России и Европы, серебряные призеры Кубка мира - 2019 в Аризоне Александр Парманин, Никита Панов, Валерий Коннов, Максим Руденко и Дмитрий Леднев.

Соревнования открыты для зрителей. При этом из-за действующего режима ограничений их продолжительность увеличена до двух недель. Завершится чемпионат 21 августа. А в минувшие выходные в его рамках прошел мультиформатный фестиваль "НЕБОФЕСТ". Прыгнуть с парашютом здесь могли не только мастера, но и любители.

Комментарий

Александр Барабаш, президент Федерации парашютного спорта России:

- В борьбе за право провести чемпионат мира нас поддержало все международное парашютное и авиационное сообщество и Министерство спорта России. В итоге, объединив усилия, мы смогли добиться того, чтобы к России осталось такое же отношение, каким оно было всегда - как к мировому лидеру и настоящему "мастодонту" парашютного спорта, как к победителю международных соревнований и стороне, умеющей разумно разрешать конфликтные ситуации. Безмерно рады, что важнейшее соревнование, которое мы отстояли, состоится. Убеждены, что все пройдет без сучка без задоринки.

В небо спортсмены из разных стран поднимаются группой, а прыгают по очереди. Фото: Александр Патрин/ РИА Новости
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