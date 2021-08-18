Сегодня в российской столице стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Событие значимое, особенно для российских и белорусских болельщиков, поскольку обе наши сборные будут бороться за титул.

Пляжный футбол совсем молод, он получил право на жизнь в 1992 году. Фото: РИА Новости

Пляжный футбол по традиции находится в тени старшего брата - большого футбола. Этот вид спорта был основан в 1992 году. Несмотря на все больший интерес к нему, он до сих пор не представлен на Олимпийских играх. Однако не исключено, что к следующим Играм в Париже в 2024 году ситуация изменится.

Безусловно, главный турнир у пляжников - первенство планеты. И если с 1995 по 2009 год он проводился каждый год, то последние десять лет ФИФА организует турнир через каждые два года. Традиционными фаворитами считаются три сборные: самая титулованная команда мира Бразилия (14 титулов), Португалия (три трофея) и Россия (два).

В последний раз российские пляжники завоевали кубок в 2013 году, а до того - в 2011 году. Что удивительно, главным тренером команды в то золотое время был Михаил Лихачев, по сей день занимающий свою должность. По словам специалиста, главная задача его подопечных на грядущий турнир - участие в финале. Напомним: два года назад Россия завоевала бронзовые медали, одолев в матче за третье место японцев.

- Мы встречались с руководством и предварительно обсудили все нюансы, связанные с подготовкой к чемпионату мира. Понятно, что первая задача - выход из группы. Наверное, мы все хотим сыграть в финале - это наша большая цель, - признался Михаил Лихачев.

Что касается белорусской сборной, то она всего во второй раз примет участие в чемпионате мира. Два года назад на Багамах команда не смогла пробиться в плей-офф. Надо полагать, выход из группы станет успехом для этой сборной. Противостоять ей будут Сальвадор, Швейцария и Бразилия.

3000 зрителей смогут наблюдать каждый матч чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Российские и белорусские пляжники поборются за кубок чемпионов

Ну а Россия попала в одну группу с Японией, США и Парагваем. Всего в соревнованиях сыграют 16 команд, которые поделены на четыре группы. Из каждого квартета в четвертьфинал пробьются по две сборные.

Обращает на себя внимание подготовка организаторов к турниру. Матчи чемпионата мира пройдут на специально построенном к соревнованиям стадионе на фестивальной площади Олимпийского комплекса "Лужники". На игры будут пускать по три тысячи болельщиков. Причем попасть зрители на трибуны могут без теста на COVID-19 и QR-кода о вакцинации.

Кстати

Стоимость билетов на встречи группового этапа составляет 400 российских рублей, четвертьфиналы - 500, полуфиналы - 600, а посетить финал можно за 700 рублей.