Бейсбол и софтбол исключены из олимпийской программы

Бейсбол, софтбол (разновидность бейсбола для женщин) и карате исключены из программы Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже. В списке из 32 дисциплин, соревнования по которым состоятся в столице Франции, эти виды спорта отсутствуют.

Отметим, что все три вида были включены специально на Игры в Токио, что обусловлено их популярностью в Японии.

В конечном счете именно японские сборные взяли "золото" в бейсболе и софтболе, а в карате японские бойцы выиграли неофициальный общий зачет.

Также на Олимпиаде дебютировали скалолазание, скейтбординг и серфинг. Все три останутся и в Париже. К ним также добавится брей-данс, который впервые вошел в олимпийскую программу.