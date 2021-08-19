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19.08.2021 01:30
Рубрика: Спорт

Безуглов ушел из медштаба сборной России

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 188(8539)
В медицинском штабе сборной России кадровые изменения. В национальной команде не будет работать ее теперь уже экс-главный врач Эдуард Безуглов. Вместе с ним, медштаб покинул и Михаил Бутовский.

Как сообщается в СМИ, Безуглов не сошелся во взглядах на свои функции и сферу ответственности с новым тренером по физподготовке сборной испанцем Луисом Мартинесом, которого с собой привел недавно возглавивший команду Валерий Карпин.

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Бывшему главе медштаба не понравилось, что Мартинес вмешивается в его работу, требует постоянных отчетов, а также настаивает на следовании собственным рекомендациям по лечению игроков.

Эдуард Безуглов работал в сборной России с 2012 года. В конце июля он возглавил медицинский штаб ЦСКА.

Что касается Михаила Бутовского, он сотрудничал с национальной командой с 2014 года. Постоянное место работы специалиста - казанский "Рубин", где он занимает должность главврача. До этого он работал в "Спартаке" и ЦСКА.

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