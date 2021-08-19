"Локомотив" примет "Краснодар" в центральном матче тура

На выходных состоятся матчи пятого тура чемпионата России, центральным событием которого станет противостояние "Локомотива" и "Краснодара" на арене в Черкизово.

"Локомотив" не проигрывает "Краснодару" на своем поле с 2017 года. Фото: Михаил Синицын

После крупного поражения от "Зенита" (0:3) во встрече за Суперкубок казалось, что "Локомотив" ждут непростые времена. Завершил карьеру капитан команды Ведран Чорлука, совершенно неожиданно ушел в "Краснодар" ключевой игрок в середине поля Гжегож Крыховяк, а новичков такого уровня "красно-зеленые" пока не приобрели. При этом впереди не только борьба в Премьер-лиге и Кубке страны, но и групповой этап Лиги Европы.

Разумеется, по четырем турам далеко идущих выводов делать не стоит, и все же работа рулевого "железнодорожников" Марко Николича заслуживает отдельной отметки. Даже в прошлом году, когда перед стартом Лиги чемпионов "Локомотив" лишился Алексея Миранчука, сербский специалист не считал нужным жаловаться, а просто доверился молодежи. Вот и сейчас, когда Николич лишился сразу двух лидеров, не получив пока никого взамен, он спокоен и, кажется, знает, как выйти из ситуации.

Что касается "Краснодара", то есть ощущение, что "быки" при любом тренере будут показывать один и тот же футбол: много забитых мячей, ярких атак, но при этом и защита допускает достаточно ошибок. Возможно, пока не все игроки привыкли к тактике Виктора Гончаренко.

Своими мыслями о матчах предстоящего пятого тура с "РГ" поделился двукратный чемпион России в составе "Локомотива", экс-защитник сборной Дмитрий Сенников.

Понятно, что пока рано делать какие-либо выводы, но кто вас больше всех впечатлил на старте сезона?

Дмитрий Сенников: Удивляет "Локомотив". Команда потеряла Ведрана Чорлуку и Гжегожа Крыховяка, но пока это никак не влияет на результат. Николич доверяет молодежи, очень хорошо выглядят Смолов и Жемалетдинов. В общем, пока у москвичей все идет неплохо, надо продолжать в том же духе.

В грядущем туре "Локомотив" примет "Краснодар". Что скажете о "быках"?

Дмитрий Сенников: "Краснодар" не меняется: команда много забивает и немало пропускает. У них очень сильная атака, разнообразные и яркие исполнители. Но с обороной, как и в прошлом сезоне, не все так однозначно. С другой стороны - Гончаренко относительно недавно возглавил "Краснодар" и ему нужно дать время. Состав-то у южан очень крепкий.

Этот матч будет принципиальным для Крыховяка? Он ведь со скандалом ушел из "Локомотива".

Дмитрий Сенников: Не думаю, что он затаил какую-то большую обиду на "Локомотив". Гжегож провел в клубе несколько отличных сезонов, был одним из лидеров. Получилось, что их пути с клубом разошлись. Это футбол, порой и не такое происходит.

Нет ощущения, что у "Зенита" вновь не будет конкурентов?

Дмитрий Сенников: Да я бы не сказал. Даже сейчас в игре "Зенита" не все так гладко, а когда начнется Лига чемпионов, думаю, у команды могут возникнуть определенные проблемы в Премьер-лиге. Тут уже Семаку придется варьировать состав, проводить ротацию.

Семак прав, что не выпустил Дзюбу с первых минут против "Локомотива"?

Дмитрий Сенников: Ему виднее. Мне кажется, Артем пока не до конца готов физически, меньше тренировок провел по сравнению с партнерами.

Что происходит со "Спартаком"? Казалось бы - год столетия клуба, ожидания чемпионства...

Дмитрий Сенников: Вокруг "Спартака", как обычно, много разговоров и слухов. У команды новый тренер, игроки пока привыкают к его идеям, философии. Давайте дождемся концовки первой части сезона и уже тогда будем делать выводы.

Где будем смотреть

21 августа, суббота, "Матч ТВ"

15.30. "Арсенал" - "Спартак". Прямая трансляция.

17.55. "Уфа" - "Зенит". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

17.55. "Урал" - "Динамо". Прямая трансляция.

19.55. "Крылья Советов" - "Сочи". Прямая трансляция.

23.05. ЦСКА - "Ахмат". В записи.

22 августа, воскресенье, "Матч ТВ"

17.30. "Нижний Новгород" - "Ростов". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

15.55. "Локомотив" - "Краснодар". Прямая трансляция.

19.55. "Химки" - "Рубин". Прямая трансляция.

Личное мнение

Этот конфликт не назовешь обычным. Накануне отборочных матчей главную команду страны покинули два ее врача. Как-то не вяжется с привычным обликом самоотверженных медиков, готовых в любой момент прийти на помощь в ней нуждающимся.

А то, что два хороших специалиста, досконально изучивших своих не подопечных, а именно пациентов по сборной, распрощались с ними накануне важных спортивных испытаний, несколько противоречит медицинской этике. Не сработались, и как же быстро, с новичком тренерского штаба Мартинесом, отвечающим за физическую подготовку. Причина звучит не слишком убедительно. Может, стоило набраться терпения и хотя бы потерпеть до окончания всего-то недельного цикла?

Не зная сути конфликта между врачевателями и тренером по физподготовке, смешно принимать чью-то сторону. Но теперь, еще не выйдя на поле с новым главным тренером Валерием Карпиным, только-только принявшим на себя тяжеленный груз ответственности за совсем не блещущую команду, сборная уже начала с неоправданного скандала. Достаточно громкого. И никому не нужного.

Николай Долгополов