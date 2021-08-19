Медведев и Рублев сыграют в Кубке Лэйвера

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев включены в состав сборной Европы, которая примет участие в Кубке Лэйвера в Бостоне (24-26 сентября), сообщает пресс-служба соревнований.

Также Европу представят Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Александр Зверев (Германия) и Маттео Берреттини (Италия). В состав сборной мира попали Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим (оба - Канада) и аргентинец Диего Шварцман. Имена еще трех спортсменов станут известны позднее.

Кубок Лэйвера проводится с 2017 года. В прошлом году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса. Игроки получают гарантированные выплаты за участие в зависимости от рейтинга. Кроме того, каждый теннисист команды-победительницы заработает 250 тысяч долларов. Результаты соревнований не учитываются в расчете рейтинга ATP.