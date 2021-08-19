На "Вуэльте" возможности Власова будут понятны по ходу девятого этапа

На престижной велошоссейной супермногодневке "Вуэльта Испании", где в пелотоне из 180 гонщиков крутят педали и российские участники недавней Олимпиады Александр Власов и Павел Сиваков, этапы первой недели были несложными и завершались в основном финишными разборками спринтеров. Какое-то общее понимание нынешнего расклада сил обязательно должен принести девятый по счету, воскресный этап. Там будет много затяжных и крутых подъемов, разбивающих пелотон на мелкие группы.

Во всех гонках элитной категории "Гранд Тур" майки лидера генеральной классификации разного цвета. На "Тур де Франс" она желтая, на "Джиро д Италия" - розовая, а на "Вуэльте" красная. Вчера на старт шестого этапа в городке Рекена (провинция Валенсия) в этом одеянии на старт вышел малоизвестный француз Кенни Элисонд.

До этого пару дней впервые в истории "Гранд Туров" место на вершине общего зачета занимал представитель Эстонии. Вряд ли 34-летнего Рейна Таарамяэ можно поставить в один ряд с его земляком, легендарным олимпийским чемпионом Монреаля-1976 в составе сборной СССР Ааво Пиккуусом, но все же: пусть даже и короткое лидерство на "Вуэльте" - исторический для эстонского велоспорта эпизод.

Все записные фавориты, в том числе победитель испанской гонки последних двух сезонов словенец Примож Роглич и капитан казахстанской "Астаны" россиянин Александр Власов, отстают от лидирующего Элисонда на считаные секунды и ждут серьезных гор, где они и смогут проявить свое мастерство.

У Павла Сивакова из британской INEOS Grenadiers задачи другого плана. Он может "выстрелить" на отдельном этапе, но в целом должен помогать титулованным одноклубникам из Южной Америки - обладателю олимпийского "золота" Токио эквадорцу Ричарду Карапасу, триумфатору "Джиро"-2021 и "Тур де Франс"-2019 колумбийцу Эгану Берналю.

В рейтинге Международного союза велосипедистов Александр Власов занимает восьмое место

Сегодня на "Вуэльте" по рельефу маршрута среднегорный этап протяженностью 152 км, однако финиш все же будет на вершину первой категории сложности, а длина решающего подъема составит 2200 метров.