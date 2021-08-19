Олимпийской чемпионке Марии Ласицкене отказали в американской визе

Мария Ласицкене собиралась в США не на отдых и не на туристическую экскурсию. Выиграв "золото" в прыжках в высоту в Токио, намеревалась принять участие еще в нескольких соревнованиях, в том числе и в двух этапах "Бриллиантовой лиги". Журналистам сообщила об этом с энтузиазмом. Ведь разрешение стартовать в международных турнирах в качестве нейтрального спортсмена было получено от "Уорлд Атлетикс" буквально накануне Игр-2020. По существу, прыжок в Токио на великолепные 204 сантиметра стал первым состязанием в сезоне. А форма набрана, есть желание соревноваться. И этап Лиги в американском Юджине, намеченный на 21 августа, давал возможность порадовать публику, организаторов, себя высокими полетами. Дело оставалось за малым: визой в Штаты.

И, казалось, что уж тут-то американцы забудут о всяческих разногласиях с российской стороной, по вине США и возникших. Кому уж давать визу, если не знаменитой олимпийской чемпионке, трехкратной победительнице первенств мира. Да и турнир в Юджине - не какое-нибудь чисто американское состязание, ими для собственного удовольствия придуманное. Этапы "Бриллиантовой лиги" проводятся уже довольно давно по всему миру совсем не под эгидой США. Их организует международная легкоатлетическая федерация "Уорлд Атлетикс".

Увы, визы не получено. "К сожалению, мы не смогли получить разрешение на въезд в США. Поэтому Мария пропустит американский этап. Благодарим всех, кто пытался нам помочь", - приводит РБК слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой.

Обидно не только за Марию Ласицкене. Не в первый раз с визами россиянам, в том числе и звездам первой величины, возникают далекие от спорта сложности. Да и дальше, судя по всему, улучшения не предвидится. И как же тогда доверять американцам проведение важных официальных международных турниров, если они не могут обеспечить допуск приглашенных участников? Ведь они с этим явно не справляются.

К сожалению, по той же причине не поедет в Юджин и серебряный призер Игр-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.