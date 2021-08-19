От бывшего звездного состава БК "Химки" почти ничего не осталось

Новости

Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки 00:06
СМИ: Талибы начали розыск и аресты сотрудничавших с США и НАТО афганцев 00:02
В США трое сенаторов заразились COVID после вакцинации 19.08.2021
Испания не разрешила российским военным кораблям войти в порт Сеута 19.08.2021
Российский робот начал работать в торговом центре Бразилии 19.08.2021
Греция борется с поджигателями 19.08.2021
Власти Афганистана разместили в США 22 тонны золота 19.08.2021
За сутки 88 военнослужащих выздоровели от коронавируса 19.08.2021
Дебют Месси за "ПСЖ" откладывается 19.08.2021
Матч Россия - Хорватия смогут посетить не более 3000 человек 19.08.2021
Более 50 сенаторов призвали Байдена эвакуировать афганских союзников 19.08.2021
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати 19.08.2021
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновников случившегося в Афганистане 19.08.2021
На коляску с годовалым ребенком в Москве упали стройматериалы 19.08.2021
Фото: "Ельцин Центр" показал, как выглядел путч 1991 года изнутри 19.08.2021
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Александрой Куликовой 19.08.2021
Российские банки с начала года увеличили прибыль в два раза 19.08.2021
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов 19.08.2021
ВОЗ: Вакцинация спасает от смерти при заражении штаммом "дельта" 19.08.2021
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку 19.08.2021
Правозащитнику в Казахстане дали 7 лет тюрьмы 19.08.2021
Бывшему схиигумену Сергию продлили арест в СИЗО еще на полгода 19.08.2021
Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа 19.08.2021
ДНР: Миссия ОБСЕ скрывает преступления Украины на Донбассе 19.08.2021
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 19.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
19.08.2021 22:58
Рубрика: Спорт

От бывшего звездного состава БК "Химки" почти ничего не осталось

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
Клубы баскетбольной Единой лиги продолжают подготовку к сезону 2021/22, в том числе укрепляя свои составы. Многие это сделали за счет подмосковных "Химок", которые ближайший сезон пропустят.
Отличный снайпер Эррик Макколлум быстро нашел новое место работы. Фото: Михаил Синицын Отличный снайпер Эррик Макколлум быстро нашел новое место работы. Фото: Михаил Синицын
Отличный снайпер Эррик Макколлум быстро нашел новое место работы. Фото: Михаил Синицын

Причины схода подмосковной команды прозаичны. Основной спонсор приостановил финансирование "Химок", а новых инвесторов отыскать так и не удалось. Причины ухода спонсора доподлинно неизвестны: среди них называют неудачный старт клуба в прошлом сезоне. Еще осенью 2020 года на тот момент наставник химчан Римас Куртинайтис располагал едва ли не самым талантливым составом в Европе. После финансового коллапса многие из тех звезд покинули команду еще до завершения "регулярки", так что латать дыры пришлось приглашенными ветеранами вроде Антона Понкрашова. То, что понесшие серьезные потери "Химки" даже сыграли в плей-офф - само по себе достижение.

Фото: http://www.fiba.basketball
Российские баскетболистки пробились на юниорский ЧМ-2022

На ближайший год химчане планируют заявиться в Суперлигу, второй по силе баскетбольный дивизион после Единой лиги, и этот уровень, естественно, не подходит для большинства игроков прежнего состав. То, в какие серьезные клубы перешли даже те баскетболисты, что остались с командой до конца сезона, показывает, насколько высокий потенциал у нее был. Джордан Мики и Сергей Карасев ушли в питерский "Зенит", Вячеслав Зайцев и Евгений Валиев - в казанский УНИКС, Девин Букер - в турецкий "Фенербахче", Алексей Швед - в ЦСКА. В УНИКС перешел и словенский тренер по физподготовке "Химок" Юре Дракслар, известный по работе с суперзвездой НБА, соотечественником Лукой Дончичем.

Судьба, пожалуй, последнего из наиболее ценных "лотов", американца Эррика Макколлума прояснилась на днях. Свою карьеру он продолжит в краснодарском "Локомотиве-Кубани". Насколько это серьезное усиление для "железнодорожников", красноречивее всего говорят его достижения. Он становился лучшим снайпером Еврокубка и признавался самым ценным игроком турнира, был лучшим снайпером чемпионата Греции, когда выступал за "Панионис".

- С подписанием Макколлума мы значительно улучшаем наш атакующий потенциал, - объяснил переход президент "Локомотива-Кубани" Андрей Ведищев. - Кроме того, Эррик - авторитетный, опытный игрок, который знает турниры и понимает цену каждого матча. Для меня особенно важно, чтобы он передал свой опыт нашим молодым игрокам и стал для них достойным примером отношения к делу на площадке и за ее пределами.

То, в какие клубы перешли баскетболисты "Химок", показывает, насколько у подмосковной команды был высокий потенциал

Добавим, что еще не все игроки "Химок" нашли себе новое место работы. По-прежнему неизвестно, где продолжат карьеру ветераны Тимофей Мозгов, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Антон Понкрашов. Но играть в Суперлиге они захотят вряд ли.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы БК "Химки"