От бывшего звездного состава БК "Химки" почти ничего не осталось

Клубы баскетбольной Единой лиги продолжают подготовку к сезону 2021/22, в том числе укрепляя свои составы. Многие это сделали за счет подмосковных "Химок", которые ближайший сезон пропустят.

Причины схода подмосковной команды прозаичны. Основной спонсор приостановил финансирование "Химок", а новых инвесторов отыскать так и не удалось. Причины ухода спонсора доподлинно неизвестны: среди них называют неудачный старт клуба в прошлом сезоне. Еще осенью 2020 года на тот момент наставник химчан Римас Куртинайтис располагал едва ли не самым талантливым составом в Европе. После финансового коллапса многие из тех звезд покинули команду еще до завершения "регулярки", так что латать дыры пришлось приглашенными ветеранами вроде Антона Понкрашова. То, что понесшие серьезные потери "Химки" даже сыграли в плей-офф - само по себе достижение.

На ближайший год химчане планируют заявиться в Суперлигу, второй по силе баскетбольный дивизион после Единой лиги, и этот уровень, естественно, не подходит для большинства игроков прежнего состав. То, в какие серьезные клубы перешли даже те баскетболисты, что остались с командой до конца сезона, показывает, насколько высокий потенциал у нее был. Джордан Мики и Сергей Карасев ушли в питерский "Зенит", Вячеслав Зайцев и Евгений Валиев - в казанский УНИКС, Девин Букер - в турецкий "Фенербахче", Алексей Швед - в ЦСКА. В УНИКС перешел и словенский тренер по физподготовке "Химок" Юре Дракслар, известный по работе с суперзвездой НБА, соотечественником Лукой Дончичем.

Судьба, пожалуй, последнего из наиболее ценных "лотов", американца Эррика Макколлума прояснилась на днях. Свою карьеру он продолжит в краснодарском "Локомотиве-Кубани". Насколько это серьезное усиление для "железнодорожников", красноречивее всего говорят его достижения. Он становился лучшим снайпером Еврокубка и признавался самым ценным игроком турнира, был лучшим снайпером чемпионата Греции, когда выступал за "Панионис".

- С подписанием Макколлума мы значительно улучшаем наш атакующий потенциал, - объяснил переход президент "Локомотива-Кубани" Андрей Ведищев. - Кроме того, Эррик - авторитетный, опытный игрок, который знает турниры и понимает цену каждого матча. Для меня особенно важно, чтобы он передал свой опыт нашим молодым игрокам и стал для них достойным примером отношения к делу на площадке и за ее пределами.

То, в какие клубы перешли баскетболисты "Химок", показывает, насколько у подмосковной команды был высокий потенциал

Добавим, что еще не все игроки "Химок" нашли себе новое место работы. По-прежнему неизвестно, где продолжат карьеру ветераны Тимофей Мозгов, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Антон Понкрашов. Но играть в Суперлиге они захотят вряд ли.