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19.08.2021 22:03
Рубрика: Спорт

Сборная России с победы стартовала на домашнем ЧМ-2021 по пляжному футболу

Текст: Илья Соболев
Фото: Михаил Синицын
Сборная России с победы стартовала на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу. В первом матче подопечные Михаила Лихачева с трудом одолели команду США - 5:4.

Сборная России - один из фаворитов турнира, американцы в элиту пока не входят. Последняя встреча соперников в 2018 году завершилась крупной победой наших - 13:3. И тем не менее, стартовый матч подопечных Михаила Лихачева получился напряженнейшим.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Практически в самом дебюте встречи "звездно-полосатые" открыли счет: идеальный удар в ближнюю "девятку" удался Канале. Наши под классическое "Россия! Россия!" с трибун буквально затерзали соперника, но сравнять счет удалось только под конец первой из трех 12-минуток. Отличился Борис Никоноров.

Казалось, что теперь-то хозяев поля прорвет, но не тут-то было. Перейра в самом начале второго периода снова вывел США вперед - 2:1. Но на этот раз россияне отреагировали довольно быстро. Капитан нашей сборной Антон Шкарин сравнял счет, а затем у российской команды начало получаться. Дубль оформил Никоноров, классно головой в падении забил Андрей Новиков. В итоге на последний перерыв сборная России ушла, ведя 4:2.

Но даже при таком развитии событий американцы сдаваться не стали. Едва начался третий период, как Канале, оформивший дубль, сократил отставание в счете - 3:4. Более того, сборной США удалось перевести матч в дополнительное время. А там на исходе 3-минутки победу россиянам принес точный удар Алексея Макарова - 5:4.

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