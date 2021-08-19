Опубликована спортивная программа ВЭФ-2021

Ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, проходящий под патронатом президента России Владимира Путина, состоится 4 сентября во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума. Турнир пройдет в новом формате - матчевой встречи юниорских сборных России и мира.

"Международный турнир по дзюдо стал спортивной визитной карточкой ВЭФ. Учитывая возраст и уровень участников, можно сказать, что он станет смотром потенциальных олимпийцев Парижа-2024. Во многом благодаря турниру имени Дзигоро Кано дзюдоисты первыми из олимпийцев протестировали возможности Приморского края для подготовки к Олимпийским играм в Токио. Этим летом Владивосток одновременно готовился к проведению Восточного экономического форума и принимал заключительный этап подготовки сборных России по 15 видам спорта. Тема создания центров сборных России на Дальнем Востоке получит продолжение в деловой программе Форума и в работе павильона министерства спорта на Улице Дальнего Востока", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Во второй раз под эгидой ВЭФ пройдет этап Мировой серии по керлингу среди смешанных пар. Турнир во Владивостоке откроет международный олимпийский сезон в этой дисциплине.

В спортивную программу ВЭФ-2021 включен чемпионат России по серфингу. Олимпийская история серфинга началась в Токио-2020 и получит продолжение в Париже-2024. Во Владивостоке определят лучших из лучших в России в дисциплинах "длинная доска" и SUP (доска с веслом) - пока не олимпийских, но не менее зрелищных видах.

В программу II Межрегионального фестиваля "Дальневосточные игры" включены турниры по сдаче нормативов ГТО, баскетболу 3х3, мини-футболу, перетягиванию каната, шашкам, шахматам, гиревому спорту, мас-рестлингу, настольному теннису. В соревнованиях примут участие команды сотрудников государственных и муниципальных органов власти регионов Дальневосточного федерального округа.

Также во Владивостоке пройдет футбольный матч между командами Хабаровского края и Приморского края в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги Ю-15.

Оператором спортивно-зрелищной программы ВЭФ-2021 является "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс.