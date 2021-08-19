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19.08.2021 12:46
Рубрика: Спорт

Сестры Аверины планируют принять участие в чемпионате мира в Японии

Текст: Артур Нанян
Россиянки Арина и Дина Аверины намерены принять участие в первенстве планеты по художественной гимнастике в Японии. Об этом спортсменки заявили ТАСС.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

"В следующий понедельник мы возвращаемся в Москву, и, дай Бог, продолжим выступления до чемпионата мира, если он состоится. Планируем выступить в этом турнире, а дальше уже будем думать", - отметила Дина Аверина.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Дина Аверина рассказала о своем будущем в спорте

На прошедшей Олимпиаде в Токио Дина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла Линой Ашрам. При этом во время упражнений с лентой израильтянка допустила потерю предмета. В свою очередь Арина Аверина стала четвертой. Позднее россиянки заявили, что собираются взять реванш у Ашрам на Играх-2024 в Париже.

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