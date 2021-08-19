Сестры Аверины планируют принять участие в чемпионате мира в Японии

"В следующий понедельник мы возвращаемся в Москву, и, дай Бог, продолжим выступления до чемпионата мира, если он состоится. Планируем выступить в этом турнире, а дальше уже будем думать", - отметила Дина Аверина.

На прошедшей Олимпиаде в Токио Дина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла Линой Ашрам. При этом во время упражнений с лентой израильтянка допустила потерю предмета. В свою очередь Арина Аверина стала четвертой. Позднее россиянки заявили, что собираются взять реванш у Ашрам на Играх-2024 в Париже.